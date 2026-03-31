Cronica tragediei de la Balotești din 1995, în Evenimentul istoric Nr. 97. 31 de ani de întrebări fără răspuns

Revista Evenimentul Istoric Nr.97 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna martie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

În dimineața zilei de 31 martie 1995, un incident aviatic tragic a zguduit România și a intrat în istorie ca una dintre cele mai grave catastrofe aeriene din țară. Piloții aeronavei AIRBUS A-310 „Muntenia”, aparținând companiei TAROM, erau comandantul Ilie Liviu Bătănoiu (48 de ani) și copilotul Ionel Stoi (51 de ani). Cursa București Otopeni - Bruxelles Zaventem s-a prăbușit la câteva minute de la decolare.

Tragedia de la Balotești a avut loc lângă stația CFR Balotești. Au pierit echipajul și pasagerii, adică 60 oameni (11 membri ai echipajului și 49 pasageri, în majoritate români și belgieni). Aeronava aparținea Companiei naționale românești TAROM. A fost considerată cea mai mare tragedie aviatică din istoria aviației civile românești.

A curs multă cerneală despre ce s-a petrecut acolo, la Balotești. Jurnalistul Dan Andronic a analizat toate elementele de presă și a oferit în paginile Evenimentului Istoric din iunie 2024, cronica tragediei, minut cu minut. Veți vedea exact, principalele ipoteze, mersul anchetei, misterele care persistă.

A fost o defecțiune tehnică de care se știa? A fost comandantul Bătănoiu de vină? A fost Bătănoiu la manșa aparatului de zbor tot un AIRBUS A 310 care era să cadă la Orly lângă Paris cu puțin timp înainte de Balotești? A avut comandantul probleme de sănătate? A reacționat cu întârziere copilotul? A venit avionul care s-a prăbușit tocmai de la Singapore? Aceste întrebări nu și-au aflat răspunsul nici la trei decenii de la tragedie.

