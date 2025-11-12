Operațiunea „Midway Blitz” în Chicago. Trump anunță rezultatele contra infracționalității

Președintele Donald Trump și-a declarat victoria în ceea ce privește lupta contra infracţionalităţii în zona metropolitană a orașului Chicago, după câteva săptămâni de confruntări cu guvernatorul democrat al statului J.B. Pritzker şi primarul Brandon Johnson pe tema operaţiunilor federale de aplicare a legii în domeniul imigraţiei.

El susţine că intervenţia a dus la scăderi semnificative ale unor tipuri de infracţiuni.

Printr‑o postare pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat:

Potrivit spuselor sale, de la lansarea intervenției federale denumite „Operation Midway Blitz” de către Department of Homeland Security (DHS) s‑ar fi înregistrat scăderi de 35% la împuşcături, 41% la jafuri şi aproape 50% la răpiri de maşini („carjackings”).

El a subliniat că aceste cifre se referă la „doar o mică forţă federală iniţială, nu la întregul „surge” de resurse federale.”

Operaţiunea Midway Blitz a fost lansată la data de 8 septembrie 2025 şi implică agenţii federali de la Immigration and Customs Enforcement (ICE), de la U.S. Border Patrol şi alţi parteneri, care au fost desfăşuraţi în zona Chicago şi în Illinois pentru a aresta imigranţi fără documente — în special cei cu antecedente penale.

Această intervenţie a întâmpinat rezistenţă din partea autorităţilor locale: guvernatorul Pritzker şi primarul Johnson au criticat operaţiunea, afirmând că nu au fost informaţi în mod corespunzător şi că aceasta afectează comunităţile locale.

În timpul desfăşurării operaţiunii au apărut numeroase incidente: agenţi federali au fost blocaţi în interacţiuni cu publicul, au avut loc confruntări, iar comunităţi au semnalat intervenţii care au generat temeri.

De exemplu, potrivit unui raport, „aceste incidente nu sunt izolate şi reflectă o tendinţă în creştere de violenţă şi obstrucţionare îndreptată împotriva forţelor federale de aplicare a legii”.

Comunităţi cu o populaţie semnificativă hispanică din Chicago au început să creeze linii telefonice de raportare, au distribuit materiale de informare cu privire la drepturi („Know Your Rights”) şi au organizat proteste faţă de prezenţa crescută a agenţilor federali.

De asemenea, într‑una dintre zonele vizate, Little Village, un suspect imigrant fără documente a fost arestat în legătură cu un incident cu focuri de armă.

El a declarat că, în ciuda opoziției și obstrucționării din partea primarului Brandon Johnson și a guvernatorului J.B. Pritzker, orașul a înregistrat scăderi dramatice la furturile de mașini, împușcături, jafuri și alte infracțiuni violente.

El a precizat că aceste rezultate au fost obținute fără a folosi toate forțele federale planificate și fără a folosi toate resursele.

Rămâne de verificat dacă cifrele prezentate de preşedinte corespund datelor oficiale independente privind infracţionalitatea în zona Chicago, în condiţiile în care operaţiunea continuă şi se confruntă cu contestări din partea autorităţilor locale şi organizaţiilor pentru drepturile imigranţilor.

De asemenea, modul în care comunităţile locale percep intervenţia şi impactul pe termen mediu al acesteia sunt aspecte ce merită monitorizate.

Operaţiunea Midway Blitz, iniţiată de DHS în zona Chicago, reprezintă o intervenţie federală semnificativă în domeniul imigraţiei, prezentată de preşedinte ca un succes prin reduceri semnificative ale anumitor tipuri de infracţiuni.