Guvernatorul din Illinois, acuzat de minciuni. DHS dezvăluie lista care „demontează” afirmațiile acestuia

Tensiunile politice dintre statul Illinois și administrația federală au atins un nou nivel după ce Departamentul de Securitate Internă (DHS) l-a acuzat pe guvernatorul JB Pritzker că ar fi transmis publicului un „amestec de minciuni” cu privire la operațiunile agenților federali din Chicago.

Conflictul a izbucnit în contextul în care Pritzker, alături de primarul Brandon Johnson, a dat în judecată administrația Trump pentru a opri desfășurarea trupelor Gărzii Naționale în oraș, acuzând o „invazie neconstituțională” a statului.

DHS susține însă că prezența forțelor federale este legitimă și necesară pentru protejarea infrastructurii și a agenților săi, demontând, punct cu punct, afirmațiile guvernatorului.

Conflictul verbal între DHS și Pritzker s-a intensificat rapid, iar DHS nu a ezitat să acuze guvernatorul Illinois de „minciuni federale” prin publicarea unei liste detaliate în care răspunde punctual fiecărei afirmații a sa.

În paralel, Pritzker replică că rampează o atmosferă de teroare, folosind exagerări – pe care le califică drept „minciuni strategice” – menite să legitimeze intervenția federală.

DHS, în comunicatul său, atacă deschis:

„Mesajul nostru pentru JB Pritzker: ieșiți din conac și vedeți Chicago … ar vedea teroriști interni și protestatari violenți care atacă polițiști …”

Prin aceste declarații, DHS îl pune pe guvernator într-o poziție defensivă — dar replica lui Pritzker nu întârzie. El afirmă că o parte dintre „minciunile federale” servesc unei narațiuni orchestrate care justifică trupe militare în oraș.

În conferințe recente, Pritzker a spus:

„Donald Trump folosește membrii serviciilor noastre ca pioni politici … pentru a militariza orașele noastre.”

Astfel, disputa nu e doar despre fapte concrete (câte arestări, ce tactici s-au folosit etc.), ci și despre cine deține monopolul veridicității — cine stabilește ce e adevăr și ce e minciună.

Operațiunea Midway Blitz, lansată la începutul lunii septembrie 2025, reprezintă punctul de pornire al acestei spirale conflictuale.

Conform DHS, scopul era arestarea imigranților ilegali cu condamnări penale din zona Chicago, colaborând cu agenții federali ATF, DEA și U.S. Marshals. Wikipedia

Guvernatorul Pritzker afirmă că această operațiune a fost lansată fără consultarea administrației statale și că multe dintre raiduri au depășit limitele controlului legal.

El susține că agenții federali au folosit elicoptere Black Hawk, tactici nocturne și au legat civili — inclusiv tineri — pentru perioade mari de timp.

DHS respinge acuzațiile și susține că operațiunile au vizat deja peste 1.000 de persoane cu antecedente penale, inclusiv membri ai găștii „Tren de Aragua” și alți infractori violenți.

Aceasta include justificarea lor că acuzațiile de profilare rasială sunt „dezgustătoare, iresponsabile și categoric FALSE.”

Prin urmare, minciunile invocate sunt exact punctul de ciocnire pe zona factuală — cine spune ce cifre reales, cine le denaturează, cine transformă realitatea pe baza propriilor agende.

Statul Illinois și orașul Chicago au depus un proces federal (25-cv-12174) în Curtea de Nord a Districtului Illinois, solicitând un ordin de restricție de urgență (TRO) pentru a opri desfășurarea trupelor federale. illinoisattorneygeneral.gov

În petiția sa, statul acuză guvernul federal că a acționat ultra vires (dincolo de competență) prin federalizarea Gărzii Naționale (10 U.S.C. § 12406) fără consimțământul guvernatorului și de încălcare a principiilor federale de limitare a intervenției militare interne. illinoisattorneygeneral.gov

Actul de inculpare invocă și riscuri economice: protecția proprietăților federale și intervențiile militare, spun reclamanții, vor deteriora afacerile locale, turismul și veniturile fiscale ale statului și ale orașului Chicago. illinoisattorneygeneral.gov

Cererea de ordonanță restricționară susține, printre altele:

Că desfășurarea trupelor în acest mod este neconstituțională și periculoasă;

Că statul Illinois este suveran și trebuie să își gestioneze propriile politici de ordine publică;

Că acțiunile federale creează risc sever pentru ordinea locală și încrederea cetățenilor

Momentan, instanța nu a emis încă decizia finală — dar aceasta va fi un test juridic de prim rang privind limitele intervenției federale.

La prima audiere, judecătorul federal April Perry a refuzat să emită imediat un ordin de restricție, notând că nu a avut suficient timp să examineze dosarul amplu și solicitând argumente suplimentare din partea guvernului federal până joi.

În sala de judecată, Perry a exprimat îngrijorări serioase: nu i s-au dat informații clare despre locația unde vor fi desfășurați oamenii, ce roluri exacte vor avea și cum se vor coordona operațiunile.

Ea a spus:

„Dacă aș fi guvernul federal, aș recomanda cu tărie să așteptați până joi.”

Deși a respins cererea de restricție temporară, ea a avertizat guvernul federal că întârzierea răspunsurilor la dosar e problematică.

În plus, a cerut clarificări legate de abilitatea trupelor să fie „în poziție să execute misiunea federală” — un indiciu că instanța nu va accepta deployment-ul automat.

Între timp, trupele Gărzii din Texas și cele federalizate din Illinois se află deja în deplasare, ceea ce pune presiune pe instanță să ia o decizie rapidă înainte ca operațiunile să fie efectiv lansate pe teren.

Această temporizare judiciară reprezintă o victorie parțială pentru Illinois, deoarece obligă guvernul federal să detalieze și să justifice acțiunea înainte de a fi validată pe deplin.

Pe scena politică și mediatică, acuzațiile de minciuni au devenit lemnul de foc al retoricii, iar fiecare gest — de la conferințe la postări pe rețele — e monitorizat atent.

De la DHS: demontarea narațiunilor

DHS, prin vocea Tricia McLaughlin și a altor purtători, a lansat un asalt comunicativ pentru a corecta ce consideră minciuni ale lui Pritzker. Ei încearcă să reconstruiască legitimitatea intervenției federale, răspunzând pas cu pas fiecărei acuzații:

Replica că intervenția ar fi o invazie neconstituțională: ei spun că mobilizarea trupelor pentru protecția agenților federali este permisă sub Constituție.

Refutarea că ICE ar aresta cetățeni americani: DHS susține că ezițiile respective s-au produs doar când cetățenii au obstructionat sau atacat forțele de ordine.

Contracararea acuzațiilor privind exces de forță, gaz lacrimogen sau agresiune împotriva jurnaliștilor: DHS spune că măsurile sunt „raționale și constituționale” și că jurnaliștii trebuie să-și asume unele riscuri în zone de protest violent.

Astfel, toate aceste comunicări sunt construite ca antidoturi la ceea ce DHS reclamă că sunt minciuni.

Pe de altă parte, Pritzker și primarul Johnson promovează o strategie retorică agresivă:

Insistă că intervenția federală e o „invasie militară” menită să intimideze conducerea locală și comunitățile vulnerabile.

Denunță utilizarea elicopterelor Black Hawk și tacticilor nocturne ca spectacol propagandistic, nu ca răspuns legitim la crima urbană.

Reproșează că „minciunile federale” despre numărul de arestări, natura operatiunilor și comportamentul agenților nu suportă verificări independente.

Acuză că scena federală vrea să provoace haos pentru a aplica Insurrection Act și a legitima intervenții militare mai largi.

În plus, Pritzker a evidențiat cazul din Franklin Park, în care un imigrant ilegal, Silverio Villegas-Gonzalez, a fost ucis de agenți ICE, ca exemplu al escaladării forței federale. DHS susține că agentul a ripostat după ce suspectul a lovit un ofițer cu mașina.

Aceste declarații sunt menite să construiască narațiunea că „minciunile” nu sunt doar afirmații false, ci instrumente de represiune politică.

Drepturile civile și libertățile de exprimare

Pe lângă disputa instituțională și politică, conflictul are un impact direct asupra drepturilor cetățenilor:

Raportări media și plângeri legale indica că protestatari, jurnaliști și civili pașnici au fost supuși gazelor lacrimogene, „pepper balls” și reținerilor fără claritate legală.

Un proces intentat de jurnaliști, asociații de presă și protestatari acuză „brutalitate extremă” din partea agenților federali, care au vizat membri media după ce aceștia și-au arătat legitimațiile.

Există risc de intimidare și autocenzură: dacă jurnaliștii sunt atacați sub pretextul „zonei de protest”, libertatea presei poate fi grav afectată.

Dacă unele dintre acuzațiile lui Pritzker privind legarea copiilor sau reținerea prelungită ar fi confirmate, ar putea apărea procese pentru despăgubiri și investigații interne ale agențiilor federale.

Legea Posse Comitatus (care interzice folosirea forțelor militare în roluri de poliție internă) este invocată de Illinois ca barieră legală pentru intervenția federală exagerată. Statul susține că guvernul federal nu a demonstrat că situația justifică derogări.

Pe scurt: dacă „minciunile” proclamate includ abateri de drepturi civile, consecințele juridice pot depăși disputa federal-stat și devin chestiuni de responsabilitate instituțională.

Pe baza contextului și precedentelor judiciare, se pot anticipate câteva scenarii:

Judecătorul ar putea considera că guvernul federal a depășit competențele legale, declarând desfășurarea trupelor neconstituțională și respingând invocarea Insurrection Act.

Într-un astfel de caz, Illinois câștigă o victorie juridică majoră, iar „minciunile federale” își pierd audiența.

Instanța ar putea permite desfășurarea trupelor, dar sub condiții stricte: limitarea zonei de acțiune, supremație judiciară, audit extern al operațiunilor și interdicție privind implicarea militară în patrulare generală de stradă.

Astfel, intervenția ar fi diminuată în fața criticilor de „minciuni”.

Dacă blocajele legale persistă, administrația federală ar putea invoca Insurrection Act pentru a legitima o mobilizare militară mai largă.

Acest pas ar escalada conflictul politic și juridic spre un nivel intens, inclusiv posibile confruntări între judecători și executiv.

Statul Illinois și administrația federală ar putea ajunge la un acord negociat — desfășurare limitată, supraveghere comună, retrageri progresive — pentru a evita un verdict radical și escaladare.

În acest scenariu, „minciunile” ar fi reconciliate prin compromisuri de transparență și responsabilitate.

Indiferent de scenariu, decizia finală va modela precedentul pentru viitoarele intervenții federale și va defini limitele retorice între „minciună” și adevăr, între autoritate și responsabilitate.

În disputa dintre DHS și guvernatorul Pritzker, cuvântul-cheie minciuni joacă rol de simbol: etichetă, acuzație și armă retorică.

Fiecare parte încearcă nu doar să impună versiunea ei factuală, ci să discrediteze cealaltă ca fiind o manipulare intenționată.

DHS caută să restabilească percepția că intervenția federală e legitimă, necesară și legală, demontând ce consideră afirmații false — „minciuni” — ale statului Illinois.

Pritzker, la rândul său, construiește narațiunea că multe declarații federale sunt „minciuni strategice”, utilizate pentru a justifica intervenția indiscriminată.

Dar dincolo de polemică, miza este reală: ce agenți se pot deplasa pe străzile orașelor americane? Ce drepturi civile pot fi sacrificabile în numele securității? Câtă autoritate federală poate fi operată fără control judiciar și statal?

Rezultatul acestui proces – legal, politică și instituțional – va fi mai mult decât un caz izolat: va fi un test de sistem pentru echilibrul dintre forță și responsabilitate, dintre autoritatea centrală și autonomie locală.

Iar în centrul lui stă o întrebare esențială: cine definește adevărul — și cine poate pretinde că cealaltă parte spune „minciuni”?