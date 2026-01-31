Absența lui Nicuşor Dan de la Davos, explicată de Dragoş Pîslaru: Era foarte complicat să te dai lovit în aripă

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, despre absența preşedintelui Nicuşor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos, că acesta nu a fost singurul șef de stat care nu a participat la eveniment. „A fost ceva în care a fost o presiune enormă pusă pe cine e acolo la Davos şi era foarte complicat dacă erai acolo să te dai lovit într-o aripă”, a explicat acesta, la un post TV.

Ministrul a explicat că președintele a analizat cu atenție participarea la Forumul Economic Mondial, având în vedere presiunile legate de decizii rapide.

„Cred că domnia sa a gândit prezenţa într-un context în care ar fi fost împins poate pentru nişte decizii imediate pe care România a cumpănit că nu ar trebui să le luăm pe repede înainte. (...) A fost ceva în care a fost o presiune enormă pusă pe cine e acolo la Davos şi era foarte complicat dacă erai acolo să te dai lovit într-o aripă”, a explicat acesta, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Pîslaru a subliniat că absența președintelui nu a fost un caz izolat. Potrivit lui Pîslaru, mai mulți oficiali de rang înalt au decis să nu participe sau să își reducă implicarea în programul Forumului.

„Premierul Sanchez, în momentul în care a văzut că Statele Unite vin cu presiunea din nou pe 5% contribuţie la NATO şi că au scos Spania ca exemplu negativ, a decis să nu mai vină. Guterres, secretarul general a Naţiunilor Unite, a fost tăiat din program. Adică sunt mulţi care şi-au dat seama că poate nu e de venit şi aşa că cred că e mai bine faptul că de la început nu s-a dus decât să apară că s-a retras din conferinţă”, a explicat acesta.

Întrebat despre afirmaţia consilierului prezidenţial Marius Lazurca, potrivit căreia mesajul preşedintelui, care a lipsit de la Davos, a fost că nu „umblă teleleu prin lume” atunci când „sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa sa în ţară”, ministrul a evitat să ofere un răspuns.

„Cred că reprezentarea României a fost una, repet, foarte robustă. Pentru anul viitor, cu toţii din delegaţie - a fost prezent şi consilierul prezidenţial, Radu Burnete - am agreat că trebuie să ne pregătim mult mai din timp şi să avem clar prezenţa preşedintelui şi cumva să batem lucrurile în cuie şi o să vedem acum, după ce am câştigat mai multă experienţă cu toţii, ştim exact cum se poate valorifica cel mai bine Davosul. Cred că vom avea nu doar o prezenţă la nivel de preşedinte, ci până la urmă nişte obiective clare pe care le putem obţine instituţional din participările pe care le avem”, a explicat ministrul.

Pîslaru a declarat că delegaţia României la Davos a fost una dintre cele mai ieftine, subliniind că au fost limitate cheltuielile.

„Aş putea îndrăzni să spun ceva, că nu ştiu dacă e cunoscut, am fost poate una dintre cele mai low-cost delegaţii pe care le-am avut la Davos, în sensul că am încercat să ţinem cheltuielile foarte”, a spus acesta, adăugând că a plătit pentru cazarea la Davos aproximativ 450 de franci elveţieni, într-o perioadă în care prețurile din centrul orașului elvețian ajung chiar și de zece ori mai mari.