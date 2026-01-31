Politica

Absența lui Nicuşor Dan de la Davos, explicată de Dragoş Pîslaru: Era foarte complicat să te dai lovit în aripă

Dragoș Pîslaru. Sursă foto: Facebook
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, despre absența preşedintelui Nicuşor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos, că acesta nu a fost singurul șef de stat care nu a participat la eveniment. „A fost ceva în care a fost o presiune enormă pusă pe cine e acolo la Davos şi era foarte complicat dacă erai acolo să te dai lovit într-o aripă”, a explicat acesta, la un post TV.

Pîslaru: Președintele a analizat cu atenție participarea la Forumul Economic

Ministrul a explicat că președintele a analizat cu atenție participarea la Forumul Economic Mondial, având în vedere presiunile legate de decizii rapide.

„Cred că domnia sa a gândit prezenţa într-un context în care ar fi fost împins poate pentru nişte decizii imediate pe care România a cumpănit că nu ar trebui să le luăm pe repede înainte. (...) A fost ceva în care a fost o presiune enormă pusă pe cine e acolo la Davos şi era foarte complicat dacă erai acolo să te dai lovit într-o aripă”, a explicat acesta, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Absența președintelui nu a fost un caz izolat

Pîslaru a subliniat că absența președintelui nu a fost un caz izolat. Potrivit lui Pîslaru, mai mulți oficiali de rang înalt au decis să nu participe sau să își reducă implicarea în programul Forumului.

Nicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro

„Premierul Sanchez, în momentul în care a văzut că Statele Unite vin cu presiunea din nou pe 5% contribuţie la NATO şi că au scos Spania ca exemplu negativ, a decis să nu mai vină. Guterres, secretarul general a Naţiunilor Unite, a fost tăiat din program. Adică sunt mulţi care şi-au dat seama că poate nu e de venit şi aşa că cred că e mai bine faptul că de la început nu s-a dus decât să apară că s-a retras din conferinţă”, a explicat acesta.

Pîslaru: Reprezentarea României a fost foarte robustă

Întrebat despre afirmaţia consilierului prezidenţial Marius Lazurca, potrivit căreia mesajul preşedintelui, care a lipsit de la Davos, a fost că nu „umblă teleleu prin lume” atunci când „sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa sa în ţară”, ministrul a evitat să ofere un răspuns.

„Cred că reprezentarea României a fost una, repet, foarte robustă. Pentru anul viitor, cu toţii din delegaţie - a fost prezent şi consilierul prezidenţial, Radu Burnete - am agreat că trebuie să ne pregătim mult mai din timp şi să avem clar prezenţa preşedintelui şi cumva să batem lucrurile în cuie şi o să vedem acum, după ce am câştigat mai multă experienţă cu toţii, ştim exact cum se poate valorifica cel mai bine Davosul. Cred că vom avea nu doar o prezenţă la nivel de preşedinte, ci până la urmă nişte obiective clare pe care le putem obţine instituţional din participările pe care le avem”, a explicat ministrul.

Cheltuielile delegației României la Davos

Pîslaru a declarat că delegaţia României la Davos a fost una dintre cele mai ieftine, subliniind că au fost limitate cheltuielile.

„Aş putea îndrăzni să spun ceva, că nu ştiu dacă e cunoscut, am fost poate una dintre cele mai low-cost delegaţii pe care le-am avut la Davos, în sensul că am încercat să ţinem cheltuielile foarte”, a spus acesta, adăugând că a plătit pentru cazarea la Davos aproximativ 450 de franci elveţieni, într-o perioadă în care prețurile din centrul orașului elvețian ajung chiar și de zece ori mai mari.

