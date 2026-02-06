75 de milioane pentru un documentar: pariul Amazon numit „Melania”

Noul documentar Melania: Twenty Days to History, care urmărește 20 de zile din viața Melania Trump în preajma revenirii sale la Casa Albă în 2025, s-a impus rapid drept una dintre cele mai discutate producții media ale începutului de an. Lansat pe 30 ianuarie, filmul este produs, în parte, chiar de protagonista sa și regizat de Brett Ratner. A depășit așteptările industriei, obținând în primul weekend încasări de peste 7 milioane de dolari, față de estimările inițiale de aproximativ 5 milioane. Rezultatul marchează cel mai puternic debut pentru un documentar non-muzical din ultimul deceniu.

Performanța este cu atât mai notabilă cu cât vine într-un context dificil pentru cinematografe, marcat de fragmentarea audienței și de migrarea consumului cultural către platformele de streaming. Datele preliminare arată că filmul a performat mai bine în piețe conservatoare din state precum Texas și Florida, în timp ce în alte regiuni interesul publicului a fost mult mai scăzut, sălile rămânând parțial goale.

Dincolo de cifra brută a încasărilor, adevărata miză a documentarului Melania este raportul dintre costuri și rezultate. Amazon MGM Studios a plătit aproximativ 40 de milioane de dolari pentru drepturile de distribuție, la care s-au adăugat alte 35 de milioane pentru promovare, ducând bugetul total la circa 75 de milioane de dolari – o sumă fără precedent pentru un documentar politic.

Investiția a generat controverse încă din momentul în care a devenit public faptul că Melania Trump a păstrat un control editorial substanțial asupra proiectului, fiind implicată direct în producție, post-producție și strategia de promovare. Criticii au susținut că acest nivel de control transformă filmul dintr-un demers documentar într-un instrument de construcție a imaginii, mai degrabă decât într-o investigație cinematografică independentă.

Revenirea lui Brett Ratner în prim-planul industriei cinematografice a reaprins, la rândul ei, controverse vechi. Regizorul a fost anterior asociat cu multiple acuzații de comportament sexual inadecvat, acuzații pe care le-a negat, dar care i-au afectat semnificativ cariera. În plus, reapariția în presă a unor fotografii în care Ratner apare alături de Jeffrey Epstein a alimentat din nou dezbaterile despre etica din spatele proiectului și despre cercurile de putere care gravitează în jurul producției.

Controversa nu este însă doar una morală sau artistică, ci și una politică. Mai mulți comentatori au sugerat că investiția masivă a Amazon poate fi interpretată ca un pariu strategic de imagine sau ca o tentativă de „cozy up” – apropiere tactică de administrația Trump și de cercurile sale de influență, într-un context politic intern extrem de tensionat. Echipa de producție și reprezentanții companiei au respins aceste interpretări, susținând că decizia a fost exclusiv una comercială, bazată pe interesul publicului.

Diferența dintre reacția publicului și cea a criticilor este una frapantă. În timp ce segmente specifice de audiență au reacționat pozitiv, critica de specialitate a fost aproape unanim dură. Recenziile au descris filmul drept „airbrushed” și „stage-managed”, comparându-l mai degrabă cu un material de PR sau un produs de tip reality-TV decât cu un documentar de profunzime.

Pe platformele de recenzii profesioniste, scorurile acordate de critici au coborât sub pragul de 10%, în contrast puternic cu evaluările publicului, mult mai favorabile. Acest decalaj evidențiază nu doar polarizarea politică, ci și ruptura tot mai evidentă dintre elitele culturale și o parte a publicului consumator.

Din punct de vedere narativ, documentarul promite un acces intim în viața Primei Doamne în cele 20 de zile premergătoare inaugurării din ianuarie 2025. În realitate, filmul construiește o lume închisă, aproape lipsită de aer, în care Melania Trump apare ca o figură solitară, glisând prin coridoare aurite, în tăcere, însoțită de agenți de securitate impasibili.

Nu există prieteni, confidenți sau dialoguri autentice. În schimb, există un personal numeros care pare să-i copieze nu doar stilul vestimentar, ci și postura identitară: haine negre, linii rigide, coafuri uniforme. Chiar și candidații la posturi de asistenți apar într-o monocromie disciplinată, ca și cum prima condiție a angajării ar fi dizolvarea în estetica șefei.

Aproximativ o treime din film este dedicată probelor vestimentare pentru ceremonii și baluri. Melania vorbește despre „viziunea creativă” și despre responsabilitatea de a o transmite echipei sale, dar limbajul se reduce adesea la comenzi tehnice: „mai strâns”, „mai multă tensiune”, „prea larg”. Un guler este respins, o pălărie criticată pentru instabilitate, iar un croitor își exprimă anxietatea pe fundal de muzică dramatică.

Corpul Melaniei devine astfel un proiect politic în sine: rigid, controlat, impecabil, fără concesii.

Lansarea documentarului are loc într-un context social și politic extrem de tensionat în Statele Unite, marcat de proteste împotriva operațiunilor agențiilor federale de imigrație, în special U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), și de controversele legate de folosirea forței de către agenți federali. În acest climat, promovarea intensă a unui film centrat pe estetica și mitologizarea unei figuri asociate direct cu administrația Trump a fost percepută de unii analiști drept o posibilă distragere a atenției publice de la teme incomode, precum deportările în masă, drepturile civile și responsabilitatea statului.

Nu există dovezi ale unei coordonări explicite între lansarea filmului și agenda politică, însă sincronizarea temporală cu escaladarea protestelor și a dezbaterilor despre ICE a alimentat suspiciuni legitime privind rolul produselor culturale în reconfigurarea agendei publice.

Melania: Twenty Days to History rămâne, statistic, una dintre cele mai scumpe și intens promovate producții documentare recente, cu o performanță inițială la box office peste așteptări. Însă succesul comercial relativ, raportat la cheltuielile uriașe și la respingerea critică aproape unanimă, ridică întrebări mai profunde despre rolul culturii într-o epocă a polarizării extreme.

Mai mult decât un simplu documentar, Melania devine un studiu de caz despre putere, control și narațiune într-o Americă profund divizată. Iar întrebarea care rămâne deschisă este una esențială: unde se termină cultura și unde începe strategia politică într-o epocă în care imaginea pare să valoreze mai mult decât realitatea?