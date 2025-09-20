Ziua în care oamenii au crezut că a venit sfârșitul lumii. Ce a fost Dark Day

Pe 19 mai 1780, în New England (n.red. regiune din SUA și Canada) a fost „ziua în care a venit aproape sfârșitul lumii”. Cerul a devenit complet negru, luna s-a făcut roșie, iar oamenii au crezut că e Apocalipsa.

Pe 19 mai 1780, locuitorii din New England, regiune care face parte astăzi din Statele Unite și Canada, au trăit una dintre cele mai bizare experiențe din istoria continentului. Ziua care începuse normal s-a transformat brusc într-o scenă apocaliptică: cerul s-a întunecat complet încă de dimineață, luna a apărut pe cer de un roșu aprins, păsările au tăcut, iar animalele domestice s-au ascuns.

Martorii vremii au descris fenomenul ca pe „o noapte în plină zi”. Florile s-au închis, oamenii au aprins lumânări pentru a putea continua activitățile zilnice, iar panica s-a răspândit rapid. Ziua a rămas în istorie sub numele de „Dark Day” (Ziua Întunecată).

Numeroase jurnale, poezii și relatări contemporane redau spaima trăită atunci. Samuel Williams, din Massachusetts, nota:

„Păsările au cântat cântecul de seară și au dispărut. Obiectele nu puteau fi observate decât de la o distanță foarte mică. Totul avea un aspect întunecat de noapte.”

La rândul său, Abraham Davenport, politician din Connecticut, a rămas în istorie cu o replică celebră:

„Nu sunt convins că ziua judecății se apropie, dar dacă mă înșel și nu există niciun motiv de amânare… mă bucur că am ales tot timpul să fac lucruri bune și să îmi văd de treaba mea.”

Fenomenul a fost atât de puternic încât chiar și peste decenii a continuat să fie evocat. Poetul american John Greenleaf Whittier a publicat în 1873 un poem dedicat acestei zile, în volumul „Operele complete”.

În lipsa explicațiilor științifice, mulți oameni au crezut că asistă la venirea Apocalipsei. Bisericile au fost pline, iar comunitățile religioase au interpretat întunericul ca pe un semn divin.

Pentru țărani și comercianți, evenimentul a fost și mai tulburător: ziua de lucru s-a întrerupt brusc, iar activitățile economice au fost paralizate. Oamenii s-au adunat în familii, așteptând „sfârșitul lumii”.

De-a lungul secolelor, fenomenul a stârnit numeroase întrebări. Cercetătorii au avansat mai multe ipoteze:

Eclipsă de soare: exclusă, pentru că nu există înregistrări astronomice în anul 1780.

Erupții vulcanice: nu s-au consemnat erupții majore în acea perioadă.

nu s-au consemnat erupții majore în acea perioadă. Meteorit sau furtună puternică: posibil, dar lipsesc dovezi clare.

Profesorul Thomas Choularton, de la Universitatea din Manchester, a explicat că în arhive nu există nicio dovadă a unor fenomene vulcanice sau astronomice majore în 1780.

Cea mai plauzibilă explicație a venit abia în 2008, când o echipă de cercetători de la Universitatea din Missouri a analizat inelele de creștere ale copacilor. Acestea au indicat urme de incendii masive de pădure în Canada, datate în jurul anului 1780.

„Modelele inelelor de pe trunchiul unui copac spun o poveste. Le putem compara cu niște artefacte ecologice. Știm cum să le citim, astfel încât putem spune când a existat un incendiu sau o secetă”, explica atunci Erin McMurry, cercetător implicat în studiu.

Potrivit ipotezei, coloanele uriașe de fum s-au combinat cu ceața și cu condițiile atmosferice instabile, generând un întuneric dens care s-a întins pe sute de kilometri.

Nu toți istoricii acceptă explicația incendiilor. Ei susțin că oamenii din secolul al XVIII-lea știau să distingă între fum și alte fenomene atmosferice. Mai mult, fenomenul a fost relatat simultan în mai multe zone îndepărtate, într-o epocă în care nu exista niciun mijloc de comunicare rapidă (radio, telegraf, ziare cu distribuție imediată).

Acest argument sugerează că întunericul nu putea fi rezultatul unei simple iluzii colective sau al unei „psihoze în masă”.

Fenomenul din 1780 rămâne unul dintre marile mistere istorice ale Americii de Nord. Chiar dacă incendiile de pădure oferă o explicație științifică solidă, aura de mister persistă.

Pentru locuitorii din New England de atunci, întâmplarea a fost un moment de reflecție profundă asupra fragilității vieții și a puterii naturii. Pentru istorici și cercetători, „Dark Day” rămâne un caz de studiu la granița dintre știință, memorie colectivă și interpretare culturală.