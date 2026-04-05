Zelenski s-a întâlnit la Damasc cu președintele Siriei. Discuții despre războiul cu Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit duminică, la Damasc, cu omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, în cadrul unor discuții axate pe securitatea regională și conflictul din Ucraina, relatează AFP.

După întrevedere, liderul ucrainean a transmis că principalele teme abordate au vizat evoluțiile din regiune și impactul războiului declanșat de Rusia.

„Am discutat despre situaţia din regiune şi perspectivele de îmbunătăţire a acesteia. Am examinat de asemenea circumstanţele războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a afirmat Volodimir Zelenski, într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta a precizat că există interes pentru cooperare în domeniul militar și de securitate.

„Există un interes puternic pentru schimburi de experienţă în domeniile militar şi de securitate”, a mai transmis președintele ucrainean.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și subiecte precum securitatea alimentară, Ucraina fiind un important furnizor de produse agricole la nivel global.

Zelenski a ajuns la Damasc însoțit de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, după ce anterior s-a aflat la Istanbul.

Sâmbătă, liderul ucrainean a avut o întrevedere cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, în cadrul unor discuții privind eforturile de încheiere a războiului cu Rusia, dar și securitatea energetică și maritimă, în contextul atacurilor ucrainene asupra unor petroliere din Marea Neagră.

Conflictul din Orientul Mijlociu, în care sunt implicate Statele Unite și Israelul împotriva Iranului, a influențat și negocierile privind războiul din Ucraina, mediate de Washington, care sunt în prezent în impas.

Autoritățile de la Kiev se tem că un conflict prelungit în regiune ar putea afecta livrările de echipamente militare din partea aliaților și ar putea permite Rusiei să beneficieze de creșterea prețurilor la energie.

Schimbările politice din Siria au afectat influența Moscovei în regiune, după îndepărtarea fostului președinte Bashar al-Assad, susținut de Rusia.

Cu toate acestea, relațiile dintre cele două state au fost menținute, iar actualul președinte sirian, Ahmed al-Sharaa, a efectuat deja două vizite la Moscova pentru discuții cu liderul rus Vladimir Putin.

Fostul lider sirian Bashar al-Assad se află în prezent în exil în Rusia, unde s-a refugiat după schimbarea de regim de la Damasc, în timp ce noile autorități siriene solicită extrădarea sa.