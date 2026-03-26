WhatsApp lansează o nouă funcție. AI va putea scrie mesajele în locul tău

WhatsApp lansează o serie de actualizări importante, inclusiv funcții bazate pe inteligența artificială, menite să faciliteze redactarea mesajelor și gestionarea conținutului din aplicație, informează TechCrunch. Platforma de mesagerie, deținută de Meta, introduce noi instrumente care promit să simplifice modul în care utilizatorii interacționează cu aplicația.

Cea mai semnificativă noutate este actualizarea funcției „Writing Help”, concepută pentru a ajuta utilizatorii să-și formuleze mesajele mai rapid și mai corect. Lansată inițial în august anul trecut, această funcție permitea deja ajustarea tonului, reformularea sau corectarea mesajelor.

Noua versiune extinde aceste capabilități, oferind sugestii adaptate conversațiilor utilizatorului și ajutând la redactarea mesajelor „exact cum trebuie”, potrivit Meta.

Compania speră ca astfel utilizatorii să folosească instrumentul direct în aplicație, evitând nevoia unor platforme externe de AI, precum ChatGPT.

Totuși, nu toți utilizatorii vor adopta această funcție, unii preferând să păstreze mesajele autentice și personale în comunicarea cu prietenii și familia. Meta asigură că intimitatea discuțiilor rămâne neschimbată chiar și atunci când este folosită funcția de asistare a scrierii.

Pentru a accesa noua funcție, utilizatorii trebuie să atingă bara de chat, apoi iconița de stickere din câmpul de tastare și pictograma cu creion și efecte vizuale, care marchează opțiunile AI.

O altă actualizare importantă privește gestionarea spațiului: WhatsApp permite acum identificarea și ștergerea fișierelor mari direct din conversații, fără a fi nevoie să se șteargă întregul chat. Astfel, utilizatorii pot elimina doar conținutul inutil, păstrând istoricul mesajelor.

În plus, aplicația integrează Meta AI pentru editarea fotografiilor în chat, permițând eliminarea elementelor nedorite, schimbarea fundalului sau aplicarea unor stiluri noi.

Alte noutăți includ suportul pentru transferul istoricului conversațiilor între iOS și Android, dar și între conturi de același tip. De asemenea, utilizatorii iOS vor putea folosi două conturi WhatsApp simultan, funcție deja disponibilă pe Android.

În plus, stickerele primesc sugestii inteligente: aplicația recomandă automat stickere relevante pe baza emoji-urilor folosite, facilitând comunicarea vizuală. Potrivit WhatsApp, toate aceste funcții vor fi disponibile treptat pentru toți utilizatorii în următoarele săptămâni.