Zonele în care se întoarce iarna. Prognoza meteo actualizată

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 19 martie, o informare de vânt puternic valabilă în mai multe zone ale țării până vineri seara. În același timp, opt județe se află sub cod galben de intensificări ale vântului. „În sud-estul țării, respectiv în sudul Moldovei, în Bărăgan și Dobrogea e vânt intens până mâine seară”, a explicat Romica Jurca, la România TV.

Potrivit meteorologului Romica Jurca, iarna revine la munte, iar în prezent ninge și în estul Transilvaniei, în zone precum Toplița și Târgu Secuiesc. Aceasta a explicat că sunt fenomene specifice sezonului rece, după ce zilele trecute temperaturile au ajuns la 15-17 grade în acele regiuni.

„În sud-estul țării, respectiv în sudul Moldovei, în Bărăgan și Dobrogea e vânt intens până mâine seară. Pe parcursul zilei de mâine, vântul va avea viteze mai mari, respectiv 60-65 de km/h în zona mai joasă de relief. În Carpații Orientali și de Curbură pot fi rafale de 70-80 km/h. Tot în această parte a țării, unele intensificări cu viteze ceva mai mici vor fi și pe parcursul zilei de duminică, din nou marțea viitoare și spre finalul săptămânii viitoare, vântul pare să fie mai intens în partea estică și sud-estică, dar și în extremitatea de vest”, a explicat aceasta, la România TV.

Meteorologul a afirmat că intensificările vântului sunt influențate și de variațiile de presiune, respectiv de creșterea acesteia odată cu pătrunderea unui aer mai rece. Aceasta a explicat că, în principal, aceste fenomene au legătură cu evoluția unor extremități noroase care vor aduce precipitații însemnate cantitativ.

„Astăzi, mâine, cel mai probabil în estul, sud-estul și sudul țării, după aceea, în regiunile sudice și de sud-est vorbim de ninsori în Carpații Orientali, includem și partea de est a Transilvaniei, dar nu excludem zona de deal a Moldovei, iar duminică, astfel de fenomene să fie și în Meridionali, însă printre stropii de ploaie, în Oltenia, Muntenia și prin Transilvania pot să apară trecător și fulgi de nea”, a afirmat Romica Jurca.

Meteorologul a declarat că sunt așteptate mai multe precipitații după mijlocul săptămânii viitoare, începând de joia viitoare. Romica Jurca a menționat că acestea vor fi, cel mai probabil, sub aceleași forme, iar, potrivit semnalelor actuale, s-ar putea depune un nou strat consistent de zăpadă.

„În ceea ce privește temperatura, aceasta va mai avea minime și mă refer la valorile din cursul nopților și negative. Negative vor rămâne temperaturile nopțile viitoare în zonele de munte și la altitudini mari chiar undeva sub limita de ger. Cel mai bine din punct de vedere termic rămâne în continuare vestul țării, unde în perioada următoare vor fi la amiază 13-14 grade, însă în rest va fi o scădere, dar nu o scădere atât de accentuată”, a mai explicat aceasta.