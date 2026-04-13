Volodimir Zelenski, încrezător după victoria lui Peter Magyar: Suntem pregătiți să dezvoltăm cooperarea cu Ungaria

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a felicitat pe Péter Magyar după victoria în alegerile parlamentare din Ungaria, într-un mesaj transmis pe platforma X, în timp ce la Kiev oficialii au reacționat la înfrângerea lui Viktor Orbán și la schimbarea politică de la Budapesta.

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj în care a salutat „victoria categorică” a liderului opoziției din Ungaria.

„Felicitări lui Péter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor categorică. Este important atunci când prevalează o abordare constructivă. Ucraina a urmărit întotdeauna să aibă relații bune de vecinătate cu toate statele din Europa și suntem pregătiți să dezvoltăm cooperarea cu Ungaria”

Șeful statului ucrainean a afirmat că există disponibilitate pentru dialog și colaborare.

Tensiuni la cote maxime în Orientul Mijlociu: Blocada navală americană și avertismentul Iranului privind prețul petrolului
Britney Spears a intrat voluntar într-un centru de tratament după arestarea pentru conducere sub influența alcoolului

„Suntem pregătiți pentru întâlniri și pentru o muncă comună, constructivă, în beneficiul ambelor națiuni, precum și al păcii, securității și stabilității în Europa”.

Peter Magyar. Sursă foto: captură video

Reacția ministrului de Externe al Ucrainei

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a calificat scrutinul din Ungaria drept un „moment de cotitură” și a salutat pe rețelele de socializare posibilitatea relansării relațiilor bilaterale.

Acesta a vorbit despre șansa de a „deschide un nou capitol” în relațiile dintre Ucraina și Ungaria.

Rezultatul alegerilor din Ungaria, privit la Kiev ca o schimbare politică semnificativă

Reacțiile oficiale vin într-un context mai amplu, în care rezultatul alegerilor din Ungaria este privit la Kiev ca o schimbare politică semnificativă. În spatele tonului diplomatic, presa internațională a relatat că există o reacție de ușurare după înfrângerea lui Viktor Orbán.

În ultimii ani, Ungaria condusă de Orbán a fost asociată cu poziții considerate apropiate de Rusia, blocând în mod repetat împrumuturi și ajutoare ale Uniunii Europene pentru Ucraina, precum și sancțiuni împotriva Moscovei.

Aceste evoluții au loc într-un moment sensibil, la scurt timp după un armistițiu de Paște în Ucraina, care, potrivit informațiilor din teren, a fost încălcat de sute de ori.

Îți transformi copiii în monștri? Adevărul dur despre societatea „de unică folosință"
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine

