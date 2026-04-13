Volodimir Zelenski, încrezător după victoria lui Peter Magyar: Suntem pregătiți să dezvoltăm cooperarea cu Ungaria
- Bianca Ion
- 13 aprilie 2026, 10:42
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a felicitat pe Péter Magyar după victoria în alegerile parlamentare din Ungaria, într-un mesaj transmis pe platforma X, în timp ce la Kiev oficialii au reacționat la înfrângerea lui Viktor Orbán și la schimbarea politică de la Budapesta.
Volodimir Zelenski a transmis un mesaj în care a salutat „victoria categorică” a liderului opoziției din Ungaria.
„Felicitări lui Péter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor categorică. Este important atunci când prevalează o abordare constructivă. Ucraina a urmărit întotdeauna să aibă relații bune de vecinătate cu toate statele din Europa și suntem pregătiți să dezvoltăm cooperarea cu Ungaria”
Șeful statului ucrainean a afirmat că există disponibilitate pentru dialog și colaborare.
„Suntem pregătiți pentru întâlniri și pentru o muncă comună, constructivă, în beneficiul ambelor națiuni, precum și al păcii, securității și stabilității în Europa”.
Reacția ministrului de Externe al Ucrainei
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a calificat scrutinul din Ungaria drept un „moment de cotitură” și a salutat pe rețelele de socializare posibilitatea relansării relațiilor bilaterale.
Acesta a vorbit despre șansa de a „deschide un nou capitol” în relațiile dintre Ucraina și Ungaria.
Rezultatul alegerilor din Ungaria, privit la Kiev ca o schimbare politică semnificativă
Reacțiile oficiale vin într-un context mai amplu, în care rezultatul alegerilor din Ungaria este privit la Kiev ca o schimbare politică semnificativă. În spatele tonului diplomatic, presa internațională a relatat că există o reacție de ușurare după înfrângerea lui Viktor Orbán.
În ultimii ani, Ungaria condusă de Orbán a fost asociată cu poziții considerate apropiate de Rusia, blocând în mod repetat împrumuturi și ajutoare ale Uniunii Europene pentru Ucraina, precum și sancțiuni împotriva Moscovei.
Aceste evoluții au loc într-un moment sensibil, la scurt timp după un armistițiu de Paște în Ucraina, care, potrivit informațiilor din teren, a fost încălcat de sute de ori.
