Ce a declarat Péter Magyar despre România. Noul premier al Ungariei a vizitat țara de mai multe ori

Liderul opoziției ungare Péter Magyar, recent câștigător al alegerilor din Ungaria, a avut în ultimul an mai multe intervenții publice legate de România, vizând alegerile prezidențiale din 2025, situația comunității maghiare din Transilvania și relația româno-maghiară. Declarațiile sale au inclus critici la adresa fostului premier Viktor Orbán, dar și apeluri către români pentru cooperare și respingerea tensiunilor.

Prima poziționare majoră a fost exprimată pe 10 mai 2025, când Péter Magyar a declarat că Viktor Orbán i-a „trădat” pe maghiarii din afara granițelor prin mesajul favorabil transmis lui George Simion. Liderul ungar a susținut că sprijinul oferit candidatului român reprezintă o lovitură pentru interesele comunității maghiare din România.

După turul decisiv al alegerilor, acesta a revenit și a declarat că înfrângerea lui George Simion constituie și un eșec politic pentru Viktor Orbán, potrivit Telex . În aceeași intervenție, Magyar a spus că susținerea acordată de premierul ungar a fost o greșeală și o nouă trădare a maghiarilor din Transilvania.

La finalul lunii mai 2025, Péter Magyar a organizat un marș pe care l-a încheiat prin traversarea graniței în România, într-un demers de apropiere față de comunitatea maghiară. Ajuns la Oradea, acesta a declarat că românii și maghiarii au respins „instigarea la ură și dezbinarea”.

În același mesaj, liderul ungar a spus că românii nu ar trebui să privească Ungaria și maghiarii ca pe dușmani, ci ca pe un partener și o oportunitate, pledând pentru cooperare și pentru menținerea României pe direcția europeană.

Tema relației cu politica din România a reapărut în iulie 2025, când Péter Magyar a anunțat că formațiunea sa nu va vota „în nicio circumstanță” alături de AUR, așa cum scrie și pe site-ul oficial al partidului TISZA. În același context, el a declarat că politica fricii și a urii este folosită „în România împotriva maghiarilor”.

Mesajul a fost formulat în legătură cu dezbaterile privind protecția minorității maghiare și cu modul în care scena politică românească influențează relația bilaterală.

În august 2025, aflat din nou în Transilvania, Péter Magyar a participat la evenimente organizate în Târgu Mureș și Nagyadorján. Cu această ocazie, el a declarat că este nevoie de o relație mai transparentă cu maghiarii din România și a promis continuarea sprijinului pentru comunitățile de peste graniță, însă în condiții mai clare.

Tot atunci, liderul ungar a spus că „în Transilvania omul nu e niciodată oaspete” și a criticat modul în care Budapesta a gestionat politic relația cu maghiarii ardeleni. În același timp, a transmis un mesaj de deschidere către UDMR.

În cadrul aceleiași deplasări, după vizita la Praid, Péter Magyar a declarat că autoritățile române nu au oferit până atunci un sprijin suficient în urma crizei provocate de problemele de la salină.

Acesta a îndemnat publicul să susțină zona prin turism și consum local și a vorbit despre posibilitatea unei cooperări viitoare cu autoritățile române pentru relansarea turismului în regiune.