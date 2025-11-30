Voiculeț îl provoacă pe Fritz: Aș cânta Leru-i Doamne ler gratuit, ați sta în picioare?

Artistul Nicolae Voiculeț a reacționat, într-o postare pe Facebook, la declarațiile lui Dominic Fritz privind includerea colindelor lui Radu Gyr în repertoriul Filarmonicii Banatul și la mențiunea că Radu Gyr era antisemit și că și Iisus era evreu.

În postarea sa de pe Facebook, Nicolae Voiculeț l-a întrebat pe Dominic Fritz dacă ar fi stat în picioare și și-ar fi făcut semnul Sfintei Cruci alături de timișoreni, dacă artistul ar fi cântat gratuit colindul „Leru-i Doamne ler… În ieslea de paie S-a născut Mesia”.

”Domnule Dominic Fritz, am citit cu durere în suflet fiecare cuvânt pe care l-ai scris azi despre „evreul Isus”. Nu voi răspunde cu mânie. Răspund doar cu o întrebare, simplă și dreaptă, în fața Lui Dumnezeu și a Neamului meu Românesc: Dacă mâine, la Timișoara aș veni cu naiul și aș cânta gratuit colindul „Leru-i Doamne ler… În ieslea de paie S-a născut Mesia”, colind pe care l-am cântat și în Decembrie ’89 când mureau copii pentru libertatea noastră, dumneata, domnule primar” a scris Voiculeț în postarea sa

Voiculeț a menționat că a cântat același colind în Decembrie 1989, în timpul Revoluției, și a precizat că așteaptă un răspuns clar, „DA” sau „NU”, afirmând că, dacă răspunsul ar fi fost afirmativ, ar fi cântat în genunchi, în fața Catedralei, fără plată.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat că informațiile despre presupusa interzicere a unor colinde la Filarmonica Banatul sunt false și a caracterizat situația drept „noul fake news din bula extremisto-manipulativă”.

Fritz a explicat că decizia privind repertoriul nu a fost luată de primărie și că, la fel cum nu decide ce medicamente se dau la Spitalul Municipal sau ce meniuri se gătesc în grădinițele orașului, nici primarul nu decide ce se cântă la filarmonică.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat că a aflat din presă despre decizia Filarmonicii Banatul de a nu include versuri ale lui Radu Gyr în concertele de Crăciun și că nu a fost implicat în această hotărâre.

Fritz a explicat că anumite sensibilități locale, legate de evenimente istorice precum atentatul terorist-legionar din 1938, au fost luate în considerare, și a criticat discursul unor actori politici și civici care au amplificat scandalul, menționând că etnia sa a fost folosită deliberat în atacurile publice.