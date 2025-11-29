Politica

Fritz, despre colindele interzise la Filarmonica Banatului: Noul fake news extremist

Fritz, despre colindele interzise la Filarmonica Banatului: Noul fake news extremist
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a spus că informațiile despre presupusa interzicere a unor colinde la Filarmonica Banatul sunt false și caracterizează situația drept „noul fake news din bula extremisto-manipulativă”.

Fritz, despre scandalul colindelor

„Acum am interzis și Crăciunul. Asta dacă dai crezare noului fake news din bula extremisto-manipulativă. Un tip care a candidat pentru AUR la Senat și cântă la nai visează agresiv la ziua în care ‘un neamț va îngenunchea în fața colindului românesc’”, a spus Fritz.

Edilul a explicat că decizia privind repertoriul nu a fost luată de primărie. „Bineînțeles că n-am nicio treabă cu această decizie. Așa cum nu decide primarul ce medicamente se dau la Spitalul Municipal sau ce meniuri se gătesc în grădinițele orașului, nici nu decide primarul ce se cântă la filarmonică.”

Fritz a ironizat și alte informații false apărute recent: „În afară de momentul în care am decis să nu mai cânte Jador la Filarmonică – ah, nu, stați, și asta tot fake news a fost.”

Ar fi aflat din presă

Primarul a oferit și context istoric, explicând sensibilitățile locale legate de anumite versuri. „Mi se pare de înțeles că fix la Timișoara sunt oameni care nu se simt confortabili să cânte versurile lui Radu Gyr? Da. Aici au murit 4 timișoreni la un atentat terorist-legionar la un spectacol evreiesc în 1938.”

Filarmonica Banatul

Filarmonica Banatul/ Sursa foto Filarmonicabanatul.ro

De asemenea, Fritz a menționat că poetul nu este potrivit pentru concertele de Crăciun. Primarul a precizat că a aflat despre decizia Filarmonicii din presă și nu a fost implicat: „Dar indiferent de opiniile mele sau ale altora despre Radu Gyr, de decizia respectivă am aflat din presă.”

Edilul a criticat și discursul unor actori politici și civici care au amplificat scandalul: „Iubirea lor pretinsă de țară nu se exprimă prin fapte sau lucruri frumoase. Funcționează doar cu ură, cu manipularea adevărului, cu un dușman.”

Fritz a adăugat că etnia sa este folosită deliberat în atacurile publice: „Cu atât mai bine dacă dușmanul, ca să-l citez pe naistul-aurist, ‘n-are nicio picătură de sânge românesc’. Adică nu argumentele contează, ci etnia mea.”

„O minciună violentă”

Primarul consideră că minciunile răspândite în numele apărării valorilor creștine urmăresc interese politice: „Să promovezi nașterea prințului păcii (care a spus ‘Eu sunt adevărul!’) cu o minciună violentă, e mai mult decât o ironie. E o strategie. Din manual.”

În final, Fritz a atras atenția asupra contradicțiilor celor care apără poetul Radu Gyr: „Până la urmă, aceiași oameni care îl ridică în slăvi pe Radu Gyr, aruncat la închisoare de comuniști, ne explică în fiecare zi cum era mai bine cu Ceaușescu. Da’ share, să ajungă și în bula lor.”

