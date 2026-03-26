Vladimir Andronachi și Victor Osipov, în arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de miliarde

Decizia a fost luată astăzi de judecători. Cei doi sunt acuzați că ar fi participat la crearea și conducerea unei organizații criminale care ar fi permis deschiderea unor magazine duty-free în regiunea transnistreană, dar și de abuz de putere. Ambii pledează nevinovați.

„- Vi s-au adus la cunoștință învinuirile? Nu. Ce v-au spus procurorii? Își bat joc. Este ceva foarte popular în Republica Moldova, dacă nu ai ce incrimina, incriminezi organizație criminală. Nu am idee ce au cerut procurorii, întrucât nu am primit demersul”, a răspuns Andronachi la întrebările jurnaliștilor.

Menționăm că acum câteva zile, Vladimir Andronachi a fost reținut pe 24 martie, la nici două luni după eliberarea sa din penitenciar. Acesta este bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale.

În același dosar mai sunt vizate și alte două persoane, printre ei fostul vicepremier pentru Reintegrare, Victor Osipov. Acesta a refuzat însă să fie escortat la ședința de judecată de astăzi. Avocatul celuilalt suspect, Serghei Formusatîi, consideră că învinuirile aduse „sunt ilegale și bazate pe careva presupuneri”. Și acesta va fi plasat în arest.

Procurorii afirmă că faptele investigate ar fi avut loc în perioada 2015-2019 și ar fi generat un prejudiciu de peste patru miliarde de lei.

„În anul 2015 au fost comise infracțiunile care au derulat până în 2019 când au fost abrogate prevederile. A fost permisă deschiderea magazinelor duty-free pe teritoriul necontrolat de autăritățile Republicii Moldova. Respectiv, s-au comis mai multe fapte de contrabandă. În total, prejudiciul adus statului a fost de peste patru miliarde de lei, numai accizele care nu au fost achitate la bugetul de stat”, a explicat procurorul PCCOCS, Alexandru Zgureanu.

Fostul vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov, a fost reținut marți seara, 24 martie, într-un dosar de amploare instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Reținerea vine în aceeași zi în care procurorii l-au reținut și pe fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, unul dintre apropiații lui Vladimir Plahotniuc, într-un dosar ce vizează crearea și conducerea unei organizații criminale.

Potrivit informațiilor, Victor Osipov a fost reținut de angajații PCCOCS în seara zilei de marți, în jurul orei 19:00. Ulterior, acesta a fost plasat în Izolatorul de Detenție Provizorie al Direcției de Poliție. Osipov are statut de învinuit pentru abuz de serviciu.

Andronachi este bănuit într-un alt dosar că ar fi spălat 360 de mii de dolari în primul episod și încă 100 de mii de dolari în al doilea. Acesta pledează nevinovat. Anterior, fostul deputat a scăpat de arest printr-o decizie a Curții de Apel Centru, după ce procurorul a depus cu întârziere cererea de prelungire a măsurii preventive. Andronachi nu era monitorizat electronic și nici nu avea interdicție de a părăsi țara.

Andronachi este vizat și în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”, care se referă la o serie de contracte semnate în anii trecuți, prin care statul era obligat să plătească taxe de tip „royalty” unor companii private pentru utilizarea tehnologiilor în producția documentelor de identitate. Această taxă „royalty” presupunea ca fiecare cetățean care solicita un pașaport în acea perioadă să plătească nejustificat suma de 13 dolari, inclusă în costul serviciului.

Aceste contracte au făcut parte dintr-o schemă defavorabilă pentru stat și cetățeni. În urma suspiciunilor de abuz în serviciu, corupție și spălare de bani, în 2021 a fost deschis un dosar penal ce vizează fapte comise între 2014 și 2020, cu un prejudiciu financiar total estimat la aproximativ 41 de milioane de euro, cauzat de foști oficiali din instituțiile responsabile cu emiterea actelor de identitate.