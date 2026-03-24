Fostul vicepremier al Republicii Moldova, Victor Osipov, a fost reținut în același dosar cu fostul deputat Vladimir Andronachi

Republica Moldova. Fostul vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov, a fost reținut marți seara, 24 martie, într-un dosar de amploare instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Reținerea vine în aceeași zi în care procurorii l-au reținut și pe fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, unul dintre apropiații lui Vladimir Plahotniuc, într-un dosar ce vizează crearea și conducerea unei organizații criminale.

„Pe lângă fostul deputat din Legislativul care și-a încheiat mandatul în 2019, procurorii PCCOCS au reținut în același dosar și un fost vicepremier din aceeași perioadă, cu statut de învinuit pentru abuz de serviciu”, menționează PCCOCS.

Potrivit informațiilor, Victor Osipov a fost reținut de angajații PCCOCS în seara zilei de marți, în jurul orei 19:00. Ulterior, acesta a fost plasat în Izolatorul de Detenție Provizorie al Direcției de Poliție. Osipov are statut de învinuit pentru abuz de serviciu.

Reținerea sa are loc în contextul unei anchete mai ample, în care este vizat și fostul deputat Vladimir Andronachi, acuzat de implicare în crearea și conducerea unei organizații criminale.

În aceeași zi, procurorii PCCOCS au anunțat reținerea lui Vladimir Andronachi, fost deputat PDM și considerat apropiat al lui Vladimir Plahotniuc. Acesta este bănuit că ar fi implicat în activități ce țin de constituirea și conducerea unei organizații criminale.

Ancheta pare să vizeze fapte comise în perioada în care mai mulți actori politici influenți activau în structurile de stat sau în proximitatea acestora. De altfel, și Victor Osipov a ocupat funcții-cheie în acea perioadă, inclusiv în guvernele conduse de Vlad Filat, Chiril Gaburici și Valeriu Streleț.

Victor Osipov și-a început cariera politică în 2005, în calitate de consilier al fracțiunii parlamentare Alianța „Moldova Noastră” (AMN), funcție pe care a deținut-o până în 2009. La alegerile parlamentare din aprilie 2009, a devenit deputat pe listele AMN.

În același an, prin decret prezidențial, a fost numit viceprim-ministru al Republicii Moldova. Ulterior, la congresul VIII al AMN din decembrie 2009, a fost ales prim-vicepreședinte al formațiunii.

A candidat și la alegerile parlamentare din 2010, însă AMN nu a depășit pragul electoral, acumulând doar 2,05% din voturi. În martie 2011, Osipov și-a anunțat retragerea din politică, iar la scurt timp partidul a fuzionat cu Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM).

În perioada 2009–2011 a fost viceministru pentru reintegrare în Guvernul Filat.

În 2014, a revenit în prim-plan, devenind managerul campaniei electorale a Partidului Democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare din acel an.

Între februarie 2015 și 2016 a ocupat funcția de viceprim-ministru în guvernele conduse de Chiril Gaburici și Valeriu Streleț.

Tot în 2015, în luna martie, a fost numit Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, funcție pe care a deținut-o până la 12 februarie 2026.