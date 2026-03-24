Abia ieșit, din nou reținut. Vladimir Andronachi, fost deputat PDM, vizat într-un dosar de organizație criminală

Republica Moldova. Libertatea nu a durat mult. Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost reținut din nou pentru 72 de ore, în urma perchezițiilor din 24 martie, într-un dosar privind crearea și conducerea unei organizații criminale. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, în urma unor percheziții desfășurate pe 24 martie într-un dosar intentat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale.

Informația a fost confirmată pentru presă de către purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur. Fostul parlamentar are calitatea de bănuit.

„Confirm desfășurarea perchezițiilor și reținerea. Dosarul este investigat prin prisma infracțiunii de creare și conducere a organizației criminale. Persoana are statut de bănuit”, a declarat Emil Gaitur.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, alte detalii pe acest caz.

Vladimir Andronachi, fost vicepreședinte al Partidului Democrat și considerat un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 2015–2021.

Numele acestuia figurează în mai multe dosare penale, inclusiv un episod al cauzei care vizează „frauda bancară”, dosarul „Metalferos” și cel privind achiziția blanchetelor pentru pașapoarte. Fostul parlamentar este acuzat că a provocat statului prejudicii de milioane de lei și că ar fi spălat bani în favoarea unei organizații criminale.

În dosarul „Metalferos”, acesta este acuzat de crearea și conducerea unui grup criminal organizat, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, iar în dosarul „Frauda Bancară” – de simularea unui contract de investiții cu Banca de Economii, prin care ar fi sustras circa 32 de milioane de lei.

Andronachi este vizat și în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”, care se referă la o serie de contracte semnate în anii trecuți, prin care statul era obligat să plătească taxe de tip „royalty” unor companii private pentru utilizarea tehnologiilor în producția documentelor de identitate.

Această taxă „royalty” presupunea ca fiecare cetățean care solicita un pașaport în acea perioadă să plătească nejustificat suma de 13 dolari, inclusă în costul serviciului.

Aceste contracte au făcut parte dintr-o schemă defavorabilă pentru stat și cetățeni. În urma suspiciunilor de abuz în serviciu, corupție și spălare de bani, în 2021 a fost deschis un dosar penal ce vizează fapte comise între 2014 și 2020, cu un prejudiciu financiar total estimat la aproximativ 41 de milioane de euro, cauzat de foști oficiali din instituțiile responsabile cu emiterea actelor de identitate.

În noiembrie 2022, Vladimir Andronachi a fost reținut în Ucraina și expulzat la Chișinău, după ce anterior fugise din țară.

Pe 2 septembrie 2025 a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune care se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare și amendă. Mandatul de arestare i-a fost prelungit de mai multe ori.

Ulterior, instanța a dispus înlocuirea arestului în penitenciar cu arest la domiciliu, însă decizia a fost anulată de Curtea de Apel Centru, care a decis revenirea lui Andronachi după gratii.

Pe 2 februarie 2026, acesta a fost eliberat sub control judiciar.

Vladimir Andronachi pledează nevinovat și a declarat anterior că dosarele în care este vizat ar avea un caracter politic.