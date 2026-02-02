Fostul deputat Vladimir Andronachi, eliberat din sala de judecată. Procurorul pe caz va fi cercetat disciplinar

Republica Moldova. Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, învinuit de spălare de bani şi presupus complice al oligarhul Vladimir Plahotniuc în dosarul fraudei bancare, a fost eliberat luni, 2 februarie, din sala de judecată a Curţii de Apel Centru.

Instanţa şi-a motivat decizia printr-o eroare de procedură comisă de procurorul pe caz. Iar un membru al Consiliului Superior al Procurorilor a solicitat cercetarea disciplinară a acuzatorului care a comis pretinsa abatere.

Precizăm că instanţa nu a aplicat careva restricţii de circulaţie pentru Andronachi. Fostul deputat nu este monitorizat electronic și nici nu are interdicție de a părăsi țara.

Motivul pentru care Curtea de Apel a dispus anularea arestului preventiv pentru Vladimir Andronachi este că procurorul a încălcat termenul prevăzut de Codul de Procedură Penală privind înaintarea demersului pentru prelungirea arestului preventiv.

Conform legislaţiei, acuzatorul este obligat să înainteze demersul de prelungire a arestului preventiv cu cel puțin cinci zile înainte de expirarea măsurii.

În cazul lui Vladimir Andronachi, procurorul a depus demersul cu patru zile mai târziu decât prevede legea și cu doar o zi înainte de expirarea măsurii preventive.

În motivarea deciziei, Curtea de Apel Centru a făcut trimitere și la un caz similar, în care Republica Moldova a fost condamnată de CEDO pentru prelungirea ilegală a arestului preventiv, în urma depunerii tardive a demersului. În consecinţă, statul a fost obligat să achite despăgubiri pentru încălcarea dreptului la libertate.

Curtea de Apel a anulat decizia Judecătoriei Chişinău prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în privinţa fostului deputat, aplicându-i controlul judiciar.

Decizia este irevocabilă.

Andrei Cebotari, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, a anunţat că s-a autosesizat în cazul eliberării lui Andronachi, iar Inspecţia Procurorilor va verifica pretinsa abatere comisă de procurorul pe caz.

„În aceste condiții, Inspecția Procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor s-a autosesizat cu privire la faptele pretins a fi comise de procurorul Nicolae Busuioc, fapte care ar putea întruni elementele unei abateri disciplinare, rezultate din posibila încălcare a normelor procesual-penale ce reglementează termenele imperative, a căror nerespectare atrage, în mod direct, consecințe juridice grave, inclusiv eliberarea obligatorie a persoanelor arestate.

Respectarea strictă a normelor procesual-penale, în special a termenelor imperative, nu este o chestiune formală, ci o garanție esențială a legalității și credibilității actului de justiție. Orice abatere de la aceste standarde trebuie analizată instituțional, cu obiectivitate și responsabilitate”, a anunţat Andrei Cebotari.

Precizăm că legislaţia prevede mai multe pedepse în cazul abaterilor disciplinare comise de procurori – de la un simplu avertisment până la retragerea mandatului.