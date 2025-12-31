Apropiat al lui Plahotniuc, Vladimir Andronachi, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile

Republica Moldova. Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Centru a admis recursul depus de procurori. Decizia instanței de apel a fost pronunțată pe 31 decembrie și anulează încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care se dispusese plasarea lui Andronachi în arest la domiciliu.

Reprezentanții Procuraturii au menționat că, la data de 24 decembrie, Judecătoria Chișinău a examinat demersul procurorului privind prelungirea măsurii preventive, arestul preventiv, și cererile avocaților de revocare a acestei măsuri. În urma examinării, instanța a decis plasarea lui Andronachi în arest la domiciliu, decizie care a fost ulterior contestată de procurori.

După examinarea recursului, Curtea de Apel a dispus casarea încheierii judecătoriei și menținerea lui Vladimir Andronachi în arest preventiv pentru încă 30 de zile, astfel încât ancheta să poată continua fără interferențe.

Vladimir Andronachi a fost reținut inițial pe 2 septembrie, fiind acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune care se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare și amendă. Numele său apare și în alte trei dosare penale importante: un episod al cauzei „frauda bancară”, dosarul „Metalferos” și dosarul privind achiziția blanchetelor pentru pașapoarte. În aceste cazuri, Andronachi este acuzat că a provocat statului prejudicii de milioane de lei și că ar fi spălat bani în favoarea unei organizații criminale.

Fost vicepreședinte al Partidului Democrat și apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, Andronachi a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2015 și 2021. În noiembrie 2022, a fost reținut în Ucraina și expulzat la Chișinău, după ce anterior fugise din țară.

După reținere, Andronachi a fost plasat în detenție, iar ulterior a fost eliberat sub arest la domiciliu. În august 2023, acesta a fost pus în libertate sub garanție personală în valoare de 22.000 de lei, sumă achitată de mai mulți garanți, printre care și un preot.

Decizia Curții de Apel vine într-un moment în care ancheta împotriva fostului deputat continuă, iar procurorii urmăresc acumularea de probe suplimentare pentru a stabili cu exactitate amploarea prejudiciilor și implicarea acestuia în organizații criminale.

Autoritățile subliniază că măsura arestului preventiv nu prejudiciază prezumția de nevinovăție, ci este aplicată pentru a garanta buna desfășurare a anchetei și pentru a preveni eventuale presiuni asupra martorilor sau distrugerea probelor.