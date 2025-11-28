Justitie

„Sunt jertfă”. Fostul deputat, Vladimir Andronachi, mai stă 20 de zile după gratii,

Vladimir Andronachi/ Sursa foto: EvZ
Republica Moldova. Fostul deputat democrat, Vladimir Andronic, reținut pentru spălare de bani, se declară nevinovat și susține că este o „jertfă”. Afirmația a fost făcută în fața presei, înaintea ședinței de judecată în care se examina demersul procurorilor de prelungire a arestului preventiv.

„- Vă recunoașteți vina? - Sigur că nu, sunt jertfă.

-Sunteți acuzat de spălare de bani. - În mașina de spălat i-am spălat.

- În frauda bancară ce rol ați avut? - Tot așa”, a menționat Andronic.

Astfel, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au acceptat parțial demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive, iar acesta va rămâne după gratii încă 20 de zile.

Sursa foto: TV 8

Primul martor audiat în dosar

În data de 24 noiembrie, primul martor în dosarul în care fostul deputat democrat este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost audiat. Andronachi a lipsit de la proces, însă la ședință a participat complicele său, Anatolie Blonschi.

Martorul audiat a fost arhitectul Victor Grozavu. Acesta a întocmit proiectul pentru construcția hotelului „Offshore”, situat la intersecția străzilor București cu Vlaicu Pârcălab, al cărui beneficiar este o companie afiliată lui Anatolie Blonschi, considerat mâna dreaptă a lui Vladimir Andronachi și care ar fi gestionat mai multe firme care i-ar fi aparținut fostului deputat.

Un nou dosar penal pe numele lui Andronachi

Vladimir Andronachi a fost reținut pe 2 septembrie curent. Acesta este vizat într-un nou dosar penal și este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune care se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare și amendă.

Vladimir Andronachi/ Sursa foto: EvZ

De la detenție la garanție personală

Numele acestuia figurează și în alte trei dosare penale: un episod al cauzei care vizează „frauda bancară”, dosarul „Metalferos” și cel privind achiziția blanchetelor pentru pașapoarte. În toate aceste cazuri, el este acuzat că a provocat statului prejudicii de milioane de lei și că ar fi spălat bani în favoarea unei organizații criminale.

Fost vicepreședinte al Partidului Democrat și apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, Andronachi a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2015 și 2021. În noiembrie 2022, el a fost reținut în Ucraina și expulzat la Chișinău, după ce anterior fugise din țară.

După o perioadă de aflare în detenție, a fost plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat sub garanție personală de 22.000 de lei, sumă achitată de mai mulți garanți, printre care și un preot.

