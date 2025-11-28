„Sunt jertfă”. Fostul deputat, Vladimir Andronachi, mai stă 20 de zile după gratii,

Republica Moldova. Fostul deputat democrat, Vladimir Andronic, reținut pentru spălare de bani, se declară nevinovat și susține că este o „jertfă”. Afirmația a fost făcută în fața presei, înaintea ședinței de judecată în care se examina demersul procurorilor de prelungire a arestului preventiv.

„- Vă recunoașteți vina? - Sigur că nu, sunt jertfă.

-Sunteți acuzat de spălare de bani. - În mașina de spălat i-am spălat.

- În frauda bancară ce rol ați avut? - Tot așa”, a menționat Andronic.

Astfel, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au acceptat parțial demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive, iar acesta va rămâne după gratii încă 20 de zile.

În data de 24 noiembrie, primul martor în dosarul în care fostul deputat democrat este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost audiat. Andronachi a lipsit de la proces, însă la ședință a participat complicele său, Anatolie Blonschi.

Martorul audiat a fost arhitectul Victor Grozavu. Acesta a întocmit proiectul pentru construcția hotelului „Offshore”, situat la intersecția străzilor București cu Vlaicu Pârcălab, al cărui beneficiar este o companie afiliată lui Anatolie Blonschi, considerat mâna dreaptă a lui Vladimir Andronachi și care ar fi gestionat mai multe firme care i-ar fi aparținut fostului deputat.

Vladimir Andronachi a fost reținut pe 2 septembrie curent. Acesta este vizat într-un nou dosar penal și este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune care se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare și amendă.

Numele acestuia figurează și în alte trei dosare penale: un episod al cauzei care vizează „frauda bancară”, dosarul „Metalferos” și cel privind achiziția blanchetelor pentru pașapoarte. În toate aceste cazuri, el este acuzat că a provocat statului prejudicii de milioane de lei și că ar fi spălat bani în favoarea unei organizații criminale.

Fost vicepreședinte al Partidului Democrat și apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, Andronachi a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2015 și 2021. În noiembrie 2022, el a fost reținut în Ucraina și expulzat la Chișinău, după ce anterior fugise din țară.

După o perioadă de aflare în detenție, a fost plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat sub garanție personală de 22.000 de lei, sumă achitată de mai mulți garanți, printre care și un preot.