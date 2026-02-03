Andronachi rămâne sub restricții. Fostului deputat i-a fost interzis să părăsească Republica Moldova după eliberarea din arest

Republica Moldova. Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi are interdicție de a părăsi țara pentru o perioadă de 60 de zile. Restricția a fost aplicată de procurorul de caz pentru a preveni eschivarea de la urmărirea penală, iar autoritățile de frontieră urmează să fie informate despre măsura dispusă. Informația a fost confirmată pentru presă de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Anticorupție, Ana Postilache.

Decizia intervine la doar o zi după ce Andronachi a scăpat de arestul preventiv, în urma unei hotărâri pronunțate de Curtea de Apel Centru.

Fostul deputat Vladimir Andronachi, învinuit de spălare de bani și considerat presupus complice al oligarhului Vladimir Plahotniuc în dosarul fraudei bancare, a fost eliberat luni, 2 februarie, chiar din sala de judecată a Curții de Apel Centru.

Instanța și-a motivat decizia printr-o eroare de procedură comisă de procurorul pe caz. Ulterior, un membru al Consiliului Superior al Procurorilor a solicitat inițierea unei cercetări disciplinare a acuzatorului care ar fi comis abaterea.

Motivul invocat de Curtea de Apel pentru anularea arestului preventiv este încălcarea termenului prevăzut de Codul de Procedură Penală pentru înaintarea demersului de prelungire a măsurii preventive. Potrivit legislației, procurorul este obligat să depună demersul cu cel puțin cinci zile înainte de expirarea arestului preventiv. În cazul lui Vladimir Andronachi, demersul a fost depus cu patru zile mai târziu decât prevede legea și cu doar o zi înainte de expirarea măsurii.

În motivarea deciziei, Curtea de Apel Centru a făcut trimitere și la un caz similar în care Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru prelungirea ilegală a arestului preventiv, în urma depunerii tardive a demersului. În acel caz, statul a fost obligat să achite despăgubiri pentru încălcarea dreptului la libertate.

În consecință, Curtea de Apel a anulat decizia Judecătoriei Chișinău privind prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în privința fostului deputat și a dispus aplicarea măsurii de control judiciar.

Vladimir Andronachi este bănuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi spălat 360 de mii de dolari într-un prim episod și încă 100 de mii de dolari într-un al doilea episod. Fostul deputat pledează nevinovat.

Economist de profesie și deputat în două legislaturi din partea Partidului Democrat, Andronachi este asociat în spațiul public drept persoană de încredere a oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, fiind considerat partener de afaceri al controversatului deputat fugar Ilan Șor. Începând cu anul 2020, acesta a fost asociat și cu Partidul Socialiștilor și cu fostul președinte Igor Dodon.

Numele lui Andronachi apare și în investigații privind presupuse scheme imobiliare și energetice, activități de extracție a zăcămintelor, export de fier uzat și implicare în dosarul furtului miliardului.

Fostul deputat democrat a fost protagonistul mai multor investigații realizate de proiectul „Cutia Neagră PLUS”. Jurnaliștii de investigație au scos la iveală scheme financiare de milioane de dolari, presupus organizate cu participarea directă a lui Vladimir Andronachi, afacerile ascunse ale acestuia, dar și rețeaua de persoane apropiate.

Andronachi a fost reținut în dimineața zilei de 2 noiembrie 2022 la frontiera cu Ucraina, fiind ulterior plasat în arest în cadrul dosarelor în care este vizat.