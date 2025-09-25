Vlad Plahotniuc, adus acasă sub escortă strictă. Filmul unei zile istorice Foto/Video

Republica Moldova. Pe 25 septembrie, Republica Moldova a trăit momente intense, marcate de extrădarea lui Vlad Plahotniuc din Grecia. Puțin trecut de ora 07:30 dimineața, Aeroportul din Atena era în alertă maximă.

Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, a urcat în avion sub escortă strictă, înconjurat de mascați și oameni ai legii în civil. Pe ultimul rând al aeronavei, Plahotniuc purta ochelari și afișa un zâmbet sarcastic. În aceiași aeronavă se afla și avocatul său, Lucian Rogac.

La 07:50, aeronava decolează spre Republica Moldova. La 09:15, Plahotniuc intră în spațiul aerian moldovean. La 09:30, avionul aterizează pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”.

Peste 15 minute, fostul lider democrat este scos din avion în cătușe și escortat de mascați. Era îmbrăcat într-un tricou alb și purta un chipiu negru, care i-a ascuns parțial fața. Avea asupra sa o geantă pe care atârna o geacă. Plahotniuc a fost dus direct la o mașină a Ministerului Afacerilor Interne.

Din imaginile surprinse din Aeroport, Plahotniuc este adus în cătușe și însoțit de doi angajați ai Fulger. Chipiul pe care îl purta la ieșirea din aeronavă era ținut în mână.

La Aeroportul „Eugen Doga” s-au adunat susținători ai fostului lider democrat, cu pancarte pe care scria „Dreptate pentru Moldova” și „Libertate lui Plahotniuc”. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de extrădare și detenție.

În același timp, au existat și manifestanți care s-au bucurat că Plahotniuc va răspunde în fața justiției. „Plahotniuc, nu uita, pușcăria-i casa ta!”, au scandat aceștia.

După aproximativ o oră și 30 de minute de la aterizare, fostul lider democrat părăsește aeroportul, escortat de polițiști, ofițeri înarmați ai Brigăzii „Fulger” și reprezentanți ai Interpolului. Sub pază strictă, Plahotniuc a fost urcat într-un transport special și dus direct la Penitenciarul nr. 13, alături de avocatul său, Lucian Rogac.

Consilierul premierului, Dorin Recean, Cristian Jardan, a publicat un video în care se vede cum escorta în care se afla Vlad Plahotniuc se îndreaptă spre Penitenciarul numărul 13. Din imagini reiese că traseul a fost blocat.

„Așa repede a trecut, ohh, 6 ani s-a ascuns ca un câine, a revenit în cătușe, în escortă, cu viteză că nici n-am reușit să-l văd”, a punctat acesta.

În mai puțin de 10 minute, Plahotniuc a ajuns la Penitenciarul nr. 13, unde, potrivit surselor TV 8, ar urma să fie plasat în aceeași celulă în care a stat fostul premier Vlad Filat.

Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a declarat că au fost puse în aplicare toate cele patru mandate de arest preventiv emise anterior pe numele lui Plahotniuc.

„Conform procedurii, a fost întocmit un proces-verbal de reținere în prezența avocatului. I-au fost aduse la cunoștință motivele și temeiurile care au stat la baza reținerii. Persoana a fost repartizată pentru detenție în Penitenciarul nr. 13”, a precizat procurorul.

Acesta a menționat că, din momentul reținerii, începe să curgă termenul de 30 de zile de arest preventiv.

„Acțiunile procesuale continuă. Urmează să fie aduse la cunoștință acuzațiile formulate în lipsa învinuitului, atât în cele patru cauze penale, cât și în dosarul aflat pe rol în instanța de judecată. Această procedură va avea loc imediat după ce persoana va fi preluată”, a explicat Cernei.

Joi, 25 septembrie, la ora 17:30, judecătorii de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, urmează să confirme mandatele de arest emise anterior pe numele său.

Lucian Rogac, care a sosit la Chișinău cu același avion, a declarat că extrădarea a fost transformată într-un „spectacol politic” în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

„Procesul a fost zădărnicit la fiecare etapă de către autoritățile Republicii Moldova și, din start, miza a fost ca data extrădării să fie nemijlocit în ajunul scrutinului, pentru a se face un show electoral și a acumula dividende politice”, a spus avocatul.

Rogac a mai adăugat că Inspectoratul General al Poliției „a transformat procesul într-un spectacol de prost-gust, regizat și pus în scenă în preajma alegerilor parlamentare”.

Potrivit avocatului, Plahotniuc a decis singur să revină în țară și „nu a avut absolut nicio intenție să se eschiveze de justiția de la Chișinău”. Rogac susține că procedura a fost însoțită de „încălcări ale standardelor naționale și internaționale”.

Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după pierderea guvernării de către PDM. În iulie 2025, a fost reținut pe aeroportul din Atena împreună cu Constantin Țuțu. O zi mai târziu, autoritățile elene au emis mandate de arest, iar la începutul lunii septembrie Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea.

Câteva luni după plecare, pe numele lui a fost emis un mandat de arest pentru spălare de bani, în legătură cu rolul său în „Frauda Bancară” din perioada 2013–2015, când din țară au fost scoși peste un miliard de dolari. Dosarul a fost trimis în judecată la finalul lunii mai 2023. Plahotniuc se declară nevinovat.

Vladimir Plahotniuc, fost politician și om de afaceri, este una dintre cele mai controversate figuri din istoria recentă a Republicii Moldova. Supranumit „păpușarul” politicii moldovenești, a dominat scena publică între 2010 și 2019, mai întâi ca deputat și apoi ca lider al Partidului Democrat. În perioada sa de influență maximă, a fost acuzat că a controlat instituții de stat, mass-media și principalele centre de decizie politică.

El este cercetat în mai multe cauze penale, cea mai importantă fiind frauda bancară din 2014, cunoscută drept „furtul miliardului”. Potrivit procurorilor, ar fi beneficiat de zeci de milioane de dolari din fondurile sustrase, utilizate pentru achiziții de lux. Alte dosare îl vizează pentru corupție sistemică și subminarea statului de drept.

Dacă va fi găsit vinovat, Plahotniuc riscă între 8 și 15 ani de închisoare. Din 2020, se află pe listele de sancțiuni ale SUA, UE, Marii Britanii și Canadei, cu înghețarea activelor, interdicția de intrare și interzicerea tranzacțiilor economice cu entități sau persoane din aceste state.