Vlad Gheorghe: Prezența redusă la vot a bucureștenilor este un pericol foarte mare

Vlad Gheorghe, fostul candidat independent la Primăria Capitalei care s-a retras din cursă, a avertizat că prezența redusă la vot a bucureștenilor reprezintă un pericol „foarte mare”. „Mergeți la vot! Prezența este foarte mică iar pericolul este foarte mare”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fostul candidat independent îi îndeamnă pe bucureșteni să meargă la vot, avertizând că prezența redusă la urne reprezintă un pericol „foarte mare”.

„Am votat calculat, împotriva extremistului și a pesedismului. Mergeți la vot! Prezența este foarte mică iar pericolul este foarte mare. Noua Firea își freacă palmele că pune mâna pe București”, a scris acesta, în postare.

În București, pentru funcția rămasă vacantă după alegerea lui Nicușor Dan ca președinte, pe buletinul de vot se regăsesc 17 candidați. Doi dintre ei, Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici, și-au anunțat ulterior retragerea.

Ordinea candidaților este următoarea:

Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR) Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD) George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT) Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL) Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS) Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM) Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM) Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU) Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR) Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA) Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București” Dan Trifu – candidat independent Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent Gheorghe Nețoiu – candidat independent Vlad Gheorghe – candidat independent Angela Negrotă – candidat independent Filip Titian – candidat independent

Aproape 1,8 milioane de alegători din București sunt așteptați duminică la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00, iar procesul electoral se va încheia la ora 21:00. La ora 16:00, prezența la alegerile pentru Primăria București a urcat la 21,8%, sub nivelul din iunie 2024.

Prezența la vot este cea mai redusă în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, arată datele centralizate de AEP. În această categorie, au votat 4,26% dintre alegători. Urmează grupa de vârstă 25-24 de ani, unde prezența depășește 9%. La polul opus, cea mai ridicată prezență este înregistrată în rândul persoanelor de peste 65 de ani, unde au votat 30,12% dintre alegători.