Vizita lui Starmer la Beijing, în plin scandal de spionaj chinezesc contra politicienilor britanici

Autoritățile britanice se confruntă cu una dintre cele mai ample suspiciuni de compromitere a securității comunicațiilor guvernamentale din ultimii ani, după apariția unor informații potrivit cărora telefoanele mobile ale unor oficiali de rang înalt din Downing Street ar fi fost monitorizate pe o perioadă îndelungată de hackeri susținuți de statul chinez.

Potrivit informațiilor citate de presa britanică și de surse din domeniul informațiilor, operațiunea de spionaj cibernetic ar fi fost activă încă din 2021 și ar fi vizat persoane aflate în imediata apropiere a mai multor prim-miniștri britanici, ridicând întrebări legate de protecția comunicațiilor sensibile la nivel guvernamental.

Dezvăluirile apar într-un context geopolitic tensionat, marcat de preocupări tot mai mari ale statelor occidentale cu privire la activitățile de spionaj cibernetic atribuite Chinei, precum și de dezbateri interne în Regatul Unit privind relațiile economice și diplomatice cu Beijingul.

Deși amploarea exactă a informațiilor compromise rămâne neclară, surse din domeniul securității indică faptul că accesul obținut de atacatori ar fi putut oferi date relevante despre contacte, locații și tipare de comunicare ale unor oficiali de rang înalt.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, hackeri asociați statului chinez ar fi reușit să obțină acces la telefoanele mobile ale unor oficiali de rang înalt din Downing Street pentru o perioadă de mai mulți ani.

Sursele indică faptul că atacurile ar fi vizat membri ai personalului apropiat foștilor prim-miniștri Boris Johnson, Liz Truss și Rishi Sunak, în intervalul 2021–2024.

Un oficial familiarizat cu ancheta a declarat că breșa de securitate a pătruns „chiar în inima Downing Street”, sugerând că accesul nu s-a limitat la niveluri periferice ale administrației.

Nu există, până în prezent, o confirmare oficială că telefoanele prim-miniștrilor în funcție la acel moment ar fi fost compromise direct, însă anchetatorii nu exclud această posibilitate.

Operațiunea de spionaj este asociată cu un grup cunoscut sub numele de „Salt Typhoon”, despre care serviciile de informații occidentale afirmă că este implicat în campanii sofisticate de infiltrare a rețelelor de telecomunicații din mai multe țări.

În noiembrie, serviciul britanic de securitate internă MI5 a emis un avertisment oficial către Parlament cu privire la riscurile crescute de spionaj din partea statului chinez.

Deși comunicarea publică a fost limitată, avertismentul a semnalat existența unor activități de spionaj care vizau instituții și persoane aflate în poziții sensibile.

Această alertă a fost interpretată, ulterior, în contextul dezvăluirilor privind operațiunea Salt Typhoon, care ar fi continuat inclusiv după schimbarea guvernului.

Surse din domeniul informațiilor din Statele Unite au indicat că activitatea grupării nu ar fi încetat, ceea ce ridică posibilitatea ca și actualul prim-ministru, Sir Keir Starmer, precum și membrii echipei sale, să fi fost expuși riscurilor.

Informațiile despre presupusa operațiune de spionaj apar într-un moment sensibil din punct de vedere diplomatic, în condițiile în care Sir Keir Starmer urmează să efectueze o vizită oficială în China, prima a unui prim-ministru britanic din 2018, când Theresa May s-a deplasat la Beijing.

Vizita are ca obiectiv consolidarea relațiilor comerciale și atragerea de investiții.

Deplasarea premierului vine, de asemenea, după decizia guvernului britanic de a aproba planurile pentru construirea unei mega-ambasade chineze la Londra, amplasament care, potrivit unor informații din presă, se află în apropierea unor cabluri de comunicații considerate sensibile pentru infrastructura orașului.

Operațiunea Salt Typhoon nu s-ar fi limitat la Regatul Unit. Potrivit informațiilor furnizate de autorități americane, aceasta ar fi făcut parte dintr-o campanie de spionaj la scară globală, care a vizat mai multe state, inclusiv Statele Unite și alți membri ai alianței de informații Five Eyes: Australia, Canada și Noua Zeelandă.

Atacurile ar fi fost descoperite abia în 2024, când autoritățile americane au dezvăluit că grupuri de hackeri asociate Chinei obținuseră acces la rețelele unor companii de telecomunicații din mai multe țări. Acest acces ar fi permis colectarea de date privind apeluri telefonice, mesaje text și, în unele cazuri, localizarea utilizatorilor.

Chiar și în situațiile în care conținutul convorbirilor nu ar fi fost interceptat, experții subliniază că accesul la metadate poate oferi informații relevante pentru activități de informații.

Metadatele pot indica cine comunică cu cine, frecvența contactelor și locațiile aproximative ale persoanelor vizate.

Astfel de informații pot fi utilizate pentru a contura rețele de relații și pentru a identifica persoane-cheie implicate în procese decizionale. În cazul oficialilor guvernamentali, aceste date pot oferi indicii privind structura internă a administrației și prioritățile de lucru.

Anne Neuberger, fost consilier adjunct pentru securitate națională al Statelor Unite, a declarat anterior că hackerii implicați în această campanie aveau capacitatea de a „înregistra convorbiri telefonice la discreție”.

Această afirmație a amplificat îngrijorările privind amploarea accesului obținut de atacatori.

Cu toate acestea, autoritățile britanice nu au confirmat public ce tip de date ar fi fost compromise în cazul oficialilor de la Downing Street.

Surse din domeniul informațiilor au indicat că rețelele de telecomunicații din Regatul Unit ar fi beneficiat de măsuri de securitate mai stricte decât cele din alte state.

Un element invocat de autoritățile britanice este Legea securității telecomunicațiilor din 2021, care a introdus obligații legale suplimentare pentru companiile de telecomunicații în vederea consolidării securității rețelelor. Legea a fost adoptată în contextul unor preocupări mai largi legate de protecția infrastructurii critice.

Potrivit unor oficiali, aceste măsuri ar fi limitat amploarea accesului obținut de hackeri, deși nu au împiedicat complet tentativele de infiltrare.

Un oficial american citat de presa britanică a descris însă breșa globală drept „una dintre cele mai reușite campanii din istoria spionajului”.

Biroul Federal de Investigații (FBI) a emis anul trecut un avertisment public în care a precizat că actori cibernetici susținuți de statul chinez vizează rețele globale, inclusiv infrastructuri guvernamentale, militare și de telecomunicații.

Potrivit FBI, datele sustrase pot permite serviciilor de informații chineze să identifice și să urmărească comunicațiile și deplasările unor ținte la nivel global.

Avertismentul sublinia, de asemenea, că astfel de grupări tind să mențină „acces persistent, pe termen lung” la rețelele compromise, ceea ce ridică posibilitatea ca activitatea să fi continuat pe parcursul mai multor ani.

În timp ce autoritățile americane au fost mai deschise în privința amplorii atacurilor, recunoscând inclusiv că hackeri chinezi au vizat persoane implicate în campania electorală din SUA din 2024, guvernul britanic a oferit doar confirmări limitate.

Oficial, a fost menționată existența unui „grup de activități” asociate Salt Typhoon pe teritoriul Regatului Unit, fără detalii suplimentare.

Această abordare rezervată a fost remarcată și în rapoartele Parlamentului. Comitetul pentru Informații și Securitate a concluzionat recent că guvernul „nu are o strategie privind China” și că răspunsul instituțional este fragmentat.

Mai mulți experți internaționali în securitate cibernetică au comentat informațiile privind operațiunea Salt Typhoon. Dakota Cary, analist în cadrul Atlantic Council Global China Hub, a declarat:

„Salt Typhoon s-a concentrat pe companiile de telecomunicații și pe infrastructura din spatele acestor rețele, pentru a intercepta comunicațiile dintre indivizi. Știm că China este interesată de obținerea de informații politice despre parlamentari și despre procesul decizional din politica britanică”.

La rândul său, Yuval Wollman, fost oficial de informații israelian și actual președinte al unei platforme de securitate cibernetică, a afirmat că Salt Typhoon este „unul dintre cele mai proeminente nume” din domeniul spionajului cibernetic.

El a precizat că operațiunile grupării s-au extins în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, vizând companii de telecomunicații, instituții guvernamentale și firme de tehnologie.

Ministerul chinez de Externe a respins în mod repetat acuzațiile de spionaj cibernetic. Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei a declarat:

„China este un apărător ferm al securității cibernetice și una dintre principalele victime ale spionajului și atacurilor cibernetice. Combatem cu fermitate toate formele de activități cibernetice malițioase, în conformitate cu legea, și nu încurajăm, nu sprijinim și nu tolerăm atacurile cibernetice. Ne opunem ferm politizării problemelor de securitate cibernetică sau formulării de acuzații fără dovezi”.

Dezvăluirile privind presupusa compromitere a telefoanelor unor oficiali de rang înalt readuc în prim-plan discuțiile despre securitatea comunicațiilor guvernamentale și despre dependența de infrastructuri comerciale de telecomunicații.

Anchetele aflate în desfășurare urmăresc să stabilească amploarea exactă a accesului obținut și eventualele consecințe asupra proceselor decizionale.

Până în prezent, Downing Street nu a oferit un comentariu detaliat pe marginea informațiilor apărute, menționând doar că problemele de securitate sunt tratate cu maximă seriozitate și că protejarea infrastructurii critice rămâne o prioritate.