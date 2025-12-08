Virgil Popescu a sărbătorit Ziua Națională a României alături de românii din Mar-a-Lago
- Andreea Răzmeriță
- 8 decembrie 2025, 19:29
Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a sărbătorit Ziua Națională a României, la Mar-a-Lago, alături de românii republicani din comunitatea românească din SUA, potrivit unei postări de pe pagina personală de Facebook.
”Este important că valorile românești sunt celebrate de români, indiferent unde se află. O nouă bornă a parteneriatului româno - american a fost marcată cu ocazia acestei ceremonii. Mai mult chiar președintele României a transmis un mesaj video pentru comunitatea reunită la acest eveniment important.” a transmis Virgil Popescu.
El a subliniat că valorile românești trebuie celebrate oriunde s-ar afla românii și a menționat că președintele României a transmis un mesaj video pentru comunitatea prezentă la eveniment.
Invitatul special a fost un apropiat al familiei prezidențiale din Statele Unite
Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a declarat că printre invitați speciali la ceremonia de Ziua Națională a României de la Mar-a-Lago a fost Bernd Lembcke, un apropiat al familiei prezidențiale dinStatele Unite și un coordonator al domeniului de la Mar-a-Lago timp de trei decenii.
Fostul ministru a precizat că este prima dată când se organizează Ziua Națională a unui stat la Mar-a-Lago, cunoscută drept „Casa Albă de Iarnă”. Acesta a scris că se simte mândru că românii republicani din SUA au fost cei care au organizat evenimentul.
Aprecieri pentru implicarea comunității românești la organizarea evenimentulii de Ziua Națională
Fostul ministru al Energiei a declarat că s-a bucurat să participe la ceremonia de Ziua Națională a României la Mar-a-Lago și le-a mulțumit organizatorilor.
Popescu l-a menționat pe Claudio Pater, președintele The Romanian Republicans GOP Club, și pe George Mioc, secretar al clubului, precum și tuturor românilor care fac parte din comunitatea locală.
