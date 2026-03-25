Vincenzo Montella, înainte de Turcia - România: Nu ne gândim la înfrângere, avem un obiectiv clar

Vincenzo Montella a vorbit înainte de România - Turcia, meci decisiv din semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. Italianul nu a ratat ocazia să-și arate respectul pentru Mircea Lucescu, pe care îl consideră unul dintre cei mai mari antrenori din lume. Totuși, nu concepe ca selecționata sa să nu-i depășească pe „tricolori”.

„Este un meci extrem de important pentru noi. Vrem să punem capăt aşteptării îndelungate pentru Cupa Mondială. Mă bucur să-l văd pe Mircea Lucescu. Avem un mare respect pentru el şi o mare afecţiune”, a spus Montella.

Montella a transmis și un mesaj clar privind abordarea partidei, respingând ideea unui scenariu negativ înainte de fluierul de start. „Nu ne gândim la înfrângere. Pentru că obiectivul nostru este clar”, a spus selecționerul Italiei.

Vincenzo Montella a mai declarat că echipa sa este pregătită să gestioneze presiunea și să își impună stilul atât în atac, cât și în apărare, într-un meci pe care îl consideră deschis oricărui rezultat.

„Vom fi o echipă care știe ce trebuie să facă atât când are posesia mingii, cât şi când nu o are. Ne pregătim pentru a da totul. Când intră pe teren, jucătorii fac tot ce trebuie făcut. Nu este nevoie să punem presiune pe jucătorii noştri. Jucătorii noştri au capacitatea de a face faţă oricărei presiuni. Sperăm că mâine vom obţine un rezultat foarte bun. Ne cunoaştem abilităţile. Ne pregătim pentru a da randament maxim. Mâine vom fi pe teren pentru a ne reprezenta ţara în cel mai bun mod posibil”, a declarat Montella.

Partida România – Turcia se dispută joi pe Beşiktaş Park, de la ora 19:00 (20:00 ora locală), în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

Pentru acest meci, fanii români au primit 2.130 de bilete din partea turcilor. De partea cealaltă, Turcia mizează pe sprijinul a 40.000 de suporteri.