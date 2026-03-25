Vincenzo Montella, înainte de Turcia - România: Nu ne gândim la înfrângere, avem un obiectiv clar

Vincenzo Montella, selecționerul Turciei. Sursa foto: captură video
Vincenzo Montella a vorbit înainte de România - Turcia, meci decisiv din semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. Italianul nu a ratat ocazia să-și arate respectul pentru Mircea Lucescu, pe care îl consideră unul dintre cei mai mari antrenori din lume. Totuși, nu concepe ca selecționata sa să nu-i depășească pe „tricolori”.

Vincenzo Montella, înainte de Turcia - România: Vrem să punem capăt aşteptării îndelungate pentru Cupa Mondială

Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, a prefațat duelul cu România, din semifinala play-off-ului pentru turneul final din America de Nord. Italianul este conștient de importanța partidei, în care îl va avea ca adversar pe Mircea Lucescu.

Este un meci extrem de important pentru noi. Vrem să punem capăt aşteptării îndelungate pentru Cupa Mondială. Mă bucur să-l văd pe Mircea Lucescu. Avem un mare respect pentru el şi o mare afecţiune”, a spus Montella.

Montella a transmis și un mesaj clar privind abordarea partidei, respingând ideea unui scenariu negativ înainte de fluierul de start. „Nu ne gândim la înfrângere. Pentru că obiectivul nostru este clar”, a spus selecționerul Italiei.

Vincenzo Montella și Arda Guler, starul Turciei. Sursa foto: captură video

Turcia mizează în meciul cu România pe control și echilibru în joc, spune Vincenzo Montella

Vincenzo Montella a mai declarat că echipa sa este pregătită să gestioneze presiunea și să își impună stilul atât în atac, cât și în apărare, într-un meci pe care îl consideră deschis oricărui rezultat.

Vom fi o echipă care știe ce trebuie să facă atât când are posesia mingii, cât şi când nu o are. Ne pregătim pentru a da totul. Când intră pe teren, jucătorii fac tot ce trebuie făcut. Nu este nevoie să punem presiune pe jucătorii noştri. Jucătorii noştri au capacitatea de a face faţă oricărei presiuni. Sperăm că mâine vom obţine un rezultat foarte bun. Ne cunoaştem abilităţile. Ne pregătim pentru a da randament maxim. Mâine vom fi pe teren pentru a ne reprezenta ţara în cel mai bun mod posibil”, a declarat Montella.

Meciul se joacă la Istanbul

Partida România – Turcia se dispută joi pe Beşiktaş Park, de la ora 19:00 (20:00 ora locală), în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

Pentru acest meci, fanii români au primit 2.130 de bilete din partea turcilor. De partea cealaltă, Turcia mizează pe sprijinul a 40.000 de suporteri.

