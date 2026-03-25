Ghid de siguranță pentru românii care vor merge la Istanbul pentru partida cu Turcia. Ce zone ar trebui să evite, mai ales noaptea

Istanbul este unul dintre cele mai mari orașe ale lumii, cu peste 16 milioane de locuitori și aproximativ 20 de milioane de turiști internaționali anual. Totuși, există și zone mai puțin sigure, în special noaptea, care ar trebui evitate, relatează istanbultravelpoint.com. Unde nu ar trebui să se aventureze cei aproximativ 2.000 de români care îi vor susține pe “tricolori”, joi, la partida cu Turcia, din semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026.

Nivelul real al siguranței în Istanbul. Românii nu ar trebui, în mod normal, să aibă probleme

Datele privind siguranța arată că Istanbul se încadrează, din punct de vedere statistic, în aceeași categorie cu alte mari destinații europene. Nivelul de siguranță pentru turiști este comparabil cu cel din orașe precum Roma sau Barcelona.

Infracționalitatea violentă îndreptată împotriva turiștilor este descrisă ca fiind extrem de rară. În schimb, situațiile întâlnite cel mai frecvent sunt legate de furturi mărunte, în special în zonele aglomerate și în mijloacele de transport public. Aceste incidente apar în mod similar cu alte capitale turistice.

O altă categorie menționată este cea a escrocheriilor. Sunt raportate cazuri de tarife majorate la taxi, situații în baruri sau interacțiuni cu persoane insistente în zonele turistice. În anii precedenți au existat incidente izolate de securitate în Turcia, însă în prezent principalele obiective turistice sunt supravegheate, iar prezența forțelor de ordine este vizibilă.

Zonele turistice principale sunt în general sigure

Cele mai frecventate cartiere de vizitatori sunt considerate sigure atât ziua, cât și noaptea, datorită infrastructurii turistice și prezenței constante a oamenilor. Zona istorică, cunoscută sub numele de Sultanahmet, parte a districtului Fatih, concentrează obiective precum Hagia Sophia și Moscheea Albastră. Această zonă este permanent aglomerată, bine iluminată și intens monitorizată.

În zona Taksim și pe artera pietonală Istiklal, situată în Beyoğlu, atmosfera este una vibrantă, cu activitate continuă. Zona este considerată sigură, însă densitatea mare de persoane crește riscul furturilor mărunte. Beşiktaş este descris ca un cartier rezidențial activ, frecventat de studenți și tineri profesioniști, cu un nivel ridicat de siguranță generală.

Pe partea asiatică a orașului, Kadıköy este prezentat ca o zonă relaxată și sigură, cu viață culturală intensă și trafic turistic constant. Cartierul Moda, aflat în apropiere, este menționat pentru promenadele sale de seară.

Ortaköy, situat pe malul Bosforului, este un alt punct turistic considerat sigur, cunoscut pentru atmosfera sa de promenadă și activitățile de weekend.

Există zone din Istanbul unde este necesară prudență sporită din partea românilor

Deși nu sunt descrise ca fiind periculoase în mod direct, anumite zone din oraș pot prezenta un nivel mai redus de confort pentru turiști, în special pe timpul nopții.

Tarlabaşı, aflat în imediata apropiere a zonei Istiklal, este menționat ca un cartier aflat în proces de transformare urbană, cu diferențe vizibile de atmosferă între zi și noapte. În zonele mai puțin circulate, recomandarea generală este evitarea deplasărilor nocturne.

Dolapdere este descris ca o zonă neorientată spre turism, cu puține motive de vizitare pentru turiști.

În Aksaray, arterele principale sunt considerate sigure și circulate, însă unele străzi secundare pot avea un aspect mai puțin confortabil în timpul nopții.

2.130 de români prezenți la Istanbul

România va întâlni, joi, Turcia, la Instanbul, în semifinala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială. Pentru acest meci, fanii români au primit 2.130 de bilete din partea turcilor.

Cei mai mulți dintre suporterii “tricolori” vor ajunge miercuri seară sau joi, la orele dimineții, la Istanbul. Partida va avea loc pe Beșiktaș Park, o arenă ultramodernă, care a costat 110 milioane de euro.

