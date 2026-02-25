International

Viktor Orban a trimis armata ca să apere infrastructura energetică. Premierul Ungariei acuză amenințarea Ucrainei

Comentează știrea
Viktor Orban a trimis armata ca să apere infrastructura energetică. Premierul Ungariei acuză amenințarea UcraineiViktor Orban / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Viktor Orban, premierul Ungariei, a decis să trimită trupe militare pentru a apăra structurile de energie. Acțiunea a avut la bază amenințarea Ucrainei, după cum a spus șeful Executivului de la Budapesta, conform united24media.com.

Viktor Orban a trimis armata să apere infrastructura energetică. Premierul Ungariei acuză amenințarea Ucrainei

Premierul a anunțat măsuri ce vizează consolidarea protecției infrastructurii energetice critice. El a acuzat că Ucraina „pregătește noi acțiuni pentru a perturba funcționarea sistemului energetic ungar”. Cu toate acestea, după cum a notat presa maghiară azi, Orbán nu a oferit detalii, surse sau dovezi specifice care să-și susțină acuzațiile.

Energie. Sursă foto: Pixabay

Anunțul a venit după discuții avute cu miniștrii-cheie ai Guvernului, inclusiv cu consilierul său pentru securitate națională și oficialii ai apărării. Orban a indicat că aceste acțiuni au fost un răspuns la ceea ce el percepe ca fiind amenințările tot mai mari ale Ucrainei, vizând în special sistemele energetice ale țării.

„Detașăm soldați în apropierea instalațiilor energetice”

„Ucraina se pregătește pentru acțiuni suplimentare pentru a perturba funcționarea sistemului energetic ungar. Detașăm soldați în apropierea instalațiilor energetice și sporim patrulele de poliție în jurul centralelor electrice cheie, stațiilor de distribuție și centrelor de control pentru a preveni atacurile”, a anunțat liderul politic de la Budapesta.

Televiziunea din România, care a cheltuit 20 de milioane de euro din bani publici în cinci ani
Televiziunea din România, care a cheltuit 20 de milioane de euro din bani publici în cinci ani
George Simion a anunțat că AUR intră la guvernare și a decis ce minister dorește
George Simion a anunțat că AUR intră la guvernare și a decis ce minister dorește

El a interzis orice zbor peste zona Szabolcs-Szatmár-Bereg și a spus că nu se va lăsa șantajat.

Declarațiile premierului maghiar vin după tensiunile recente, din jurul conductei de petrol Druzhba, o arteră energetică vitală atât pentru Ungaria, cât și pentru Slovacia. Conducta, care a fost închisă după o lovitură a dronelor rusești, luna trecută, a devenit un centru al disputelor diplomatice, Ungaria a dat vina pe Ucraina pentru perturbare, în timp ce Ucraina indică agresiunea rusă, conform sursei citate.

Ce au spus ucrainenii

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a declarat că atacul a deteriorat „echipamentele critice” și a făcut imposibilă pomparea. Demnitarul a mai afirmat că Ungaria a fost informată despre cauze în aceeași zi.

 

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Satul românesc desenat la riglă. Secretul localităților din Banat care par construite după un cod ascuns
23:46 - Presupusul partener al Rodicăi Stănoiu, surprins alături de o altă femeie. Împărțirea averii, amânată până la concluz...
23:37 - Televiziunea din România, care a cheltuit 20 de milioane de euro din bani publici în cinci ani
23:26 - Cum l-a salvat Mitică Dragomir pe Lăcătuș, ca să nu devină muncitor necalificat
23:18 - Un fost secretar al Finanțelor a demisionat din poziția de profesor la Harvard, după publicarea corespondenței cu Eps...
23:09 - Consilierul guvernatorului BNR: Sistemul public de pensii nu îi va mai putea susține pe viitorii pensionari 

HAI România!

Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...
Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii
Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii

Proiecte speciale