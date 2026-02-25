Viktor Orban a trimis armata ca să apere infrastructura energetică. Premierul Ungariei acuză amenințarea Ucrainei

Viktor Orban, premierul Ungariei, a decis să trimită trupe militare pentru a apăra structurile de energie. Acțiunea a avut la bază amenințarea Ucrainei, după cum a spus șeful Executivului de la Budapesta, conform united24media.com.

Premierul a anunțat măsuri ce vizează consolidarea protecției infrastructurii energetice critice. El a acuzat că Ucraina „pregătește noi acțiuni pentru a perturba funcționarea sistemului energetic ungar”. Cu toate acestea, după cum a notat presa maghiară azi, Orbán nu a oferit detalii, surse sau dovezi specifice care să-și susțină acuzațiile.

Anunțul a venit după discuții avute cu miniștrii-cheie ai Guvernului, inclusiv cu consilierul său pentru securitate națională și oficialii ai apărării. Orban a indicat că aceste acțiuni au fost un răspuns la ceea ce el percepe ca fiind amenințările tot mai mari ale Ucrainei, vizând în special sistemele energetice ale țării.

„Ucraina se pregătește pentru acțiuni suplimentare pentru a perturba funcționarea sistemului energetic ungar. Detașăm soldați în apropierea instalațiilor energetice și sporim patrulele de poliție în jurul centralelor electrice cheie, stațiilor de distribuție și centrelor de control pentru a preveni atacurile”, a anunțat liderul politic de la Budapesta.

El a interzis orice zbor peste zona Szabolcs-Szatmár-Bereg și a spus că nu se va lăsa șantajat.

Declarațiile premierului maghiar vin după tensiunile recente, din jurul conductei de petrol Druzhba, o arteră energetică vitală atât pentru Ungaria, cât și pentru Slovacia. Conducta, care a fost închisă după o lovitură a dronelor rusești, luna trecută, a devenit un centru al disputelor diplomatice, Ungaria a dat vina pe Ucraina pentru perturbare, în timp ce Ucraina indică agresiunea rusă, conform sursei citate.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a declarat că atacul a deteriorat „echipamentele critice” și a făcut imposibilă pomparea. Demnitarul a mai afirmat că Ungaria a fost informată despre cauze în aceeași zi.