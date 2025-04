Politica Ponta, pe vremea când era sărac și umbla cu Tico: Eram mândru de el







Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a avut o tinerețe mai puțin privilegiată decât s-ar putea crede. Fostul premier a povestit despre experiențele sale din Franța, unde a lucrat la un fast-food, despre perioada în care era șofer pentru prietenii săi care vindeau haine în întreaga țară, precum și despre viața sa ca procuror.

Victor Ponta: Am avut timp și de școală, și de baschet și de distracție

Victor Ponta a fost invitat la podcastul „Altceva cu Adrian Artene!”. Jurnalistul l-a întrebat despre perioada studenției și când a început să lucreze și unde:

„Nu, am și lucrat. De exemplu, aveam prieteni buni care vindeau haine în toată țara și eu umblam cu duba și alimentam sau luam. Am avut perioada de Franța de 6 luni în care am lucrat la fast-food. Mi-am pus niște bănuți deoparte, 1000 dolari pe lună. Și acum sunt buni. Dar în România, în perioada aia, erai efectiv bogat. Am avut timp și de școală, și de baschet și de distracție”, a răspuns Victor Ponta.

Fostul premier a povestit și perioada când a devenit procuror: „Am primit repartiție în 1995, în București, la Parchetul din Sectorul 5. Am vrut să fiu procuror, nu judecător, să-i prindem pe hoți, să-i băgăm pe criminali în închisoare, începuseră să apară filmele americane cu rprocurori, avocați. Și am primit în București primul salariu – 275.000 lei vechi. Cred că 50 euro. Cam ăla a fost primul salariu”, a mai spus Ponta.

Victor Ponta a avut un Tico de care era tare mândru

Jurnalistul Adrian Artene a dorit să afle despre primii ani de haiducie, de sălbăticie: Nu era dureros să știți că aveți un salariu atât de redus și în fața dumneavoastră, veneau oameni care manipulau saci de bani?

„Da, era frustrant. Era perioada romantică. Nu contează cu câți bani ne plătesc. Noi suntem cowboy buni să facem ordine în orașul asuprit de bandiții răi. Sigur că mi-a plăcut. A fost Valeriu Stoica ministru și ne-a mărit salariu. Nu era să mergi în străinătate și să-ți iei mașini scumpe. Aveam un Tico. Parcam în față. Eram mândru de el”, a răspuns fostul premier.

Întrebat dacă erau tentații la vremea respectivă, Ponta a răspuns: „O mulțime. Atunci a început partea de corupție. Se umblau cu valize de bani. Dar eu am fost din generația traumatică care …hai să-ți dau ceva….n-a lovit partea acea de corupție, Chiar mă mândream”.

Ponta, despre primul său calculator

Adrian Artene a dorit să afle care se mândrește cu vreun doar pe care l-a instrumentat cap-coadă și dacă că a făcut dreptate în acea preioadă.

„Am făcut multă dreptate. Începuse nebunia cu fraudele cu carduri. Aveam noi în Vâlcea – Hackerinstan. Și au început americanii să vină prima dată în România că avem mulți cetățeni americani cărora le este folosit cardul epntru cumpărături. Procurorii mai vechi nu știau că aveam carduri ale noastre. Și am zis că eu vreau să mă ocup de asta. Și am zis că vreau un calculator. Și procurorul bătrân mi-a zis – băi, Victore, calculatorul nu prinde corupți”, a mai punctat Victor Ponta.

Victor Ponta, despre primul laptop pe care l-a primit din America: „Am primit donație de la americani primul meu laptop, de la Secret Service. Mi-am deschis laptopul pe birou, toată lumea era ca și acuma cu teancuri de dosare….am început să văd acolo. Am făcut primul dosar. I-am și condamnat pe băieții ăia. Acuma, sunt liberi, zic….Ponta, fir-ar al naibii, din cauza ta…..am făcut primul dosar de spălare pe bani”, a concluzionat Ponta în interviul „Altceva cu Adrian Artene”.