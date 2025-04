Politica Populiștii de tip MAGA își consolidează poziția în cursa pentru președinția României







În timp ce candidații pro-europeni încearcă să atragă un electorat din ce în ce mai deziluzionat, populiștii ultranaționaliști, precum George Simion și Victor Ponta, câștigă popularitate prin adoptarea unei retorici asemănătoare cu cea a campaniei „Make America Great Again” și prin evidențierea legăturilor strânse cu președintele american Donald Trump, potrivit Financial Times.

Un val de populism pro-Trump înainte de alegeri

La câteva zile după anularea alegerilor prezidențiale din anul precedent, invocând presupuse ingerințe rusești și stârnind indignarea susținătorilor lui Donald Trump, un politician român a zburat din București spre Mar-a-Lago, conform sursei menționate.

Victor Ponta, fost prim-ministru de stânga, părea un vizitator surprinzător la complexul de lux al lui Trump din Florida, având în vedere diferențele ideologice anterioare și haosul politic din România.

„A fost o întâlnire privată. Mi-a plăcut atmosfera. Domnul Trump nu era încă președinte, iar eu nu eram candidat încă. Sunt mulțumit că am fost acolo”, a afirmat Ponta.

Ponta și influența MAGA

Vizita lui Ponta și lansarea sa în cursa prezidențială cu sloganul „România pe primul loc” evidențiază influența crescândă a președintelui american și a cercului său apropiat asupra mișcărilor populiste de tip MAGA din Europa.

Apropiatii lui Trump și-au exprimat sprijinul și pentru Alternativa pentru Germania (AfD), care a obținut un rezultat istoric, clasându-se pe locul al doilea în alegerile parlamentare din februarie.

Vicepreședintele american JD Vance, care s-a întâlnit cu lidera AfD, Alice Weidel, înainte de alegeri, a sugerat că partidele tradiționale ar trebui să includă extrema dreaptă în discuțiile de guvernare.

De asemenea, el a criticat vehement autoritățile române pentru anularea alegerilor din decembrie, menționând „suspiciuni slabe ale unei agenții de informații și o presiune considerabilă din partea europenilor”.

Oficialii europeni și cei ai NATO au susținut evaluarea Bucureștiului

Oficialii europeni și cei ai NATO au susținut evaluarea Bucureștiului, conform căreia doar Rusia ar fi putut organiza o campanie atât de sofisticată, care a propulsat un candidat necunoscut în fruntea primului tur electoral.

Moscova a respins acuzațiile, dar l-a susținut deschis pe Călin Georgescu, candidatul pro-rus care a câștigat alegerile de anul trecut, afirmând că orice alegere fără el este „ilegitimă”.

Ponta, care l-a sprijinit și el pe Georgescu și a sugerat că l-ar putea numi premier, a declarat că „anularea alegerilor a fost o greșeală și o mare problemă pentru democrația românească”.

El a adăugat că speră ca scrutinul reluat - programat pentru 4 și 18 mai - să nu fie anulat din nou, în cazul în care un candidat din afara mainstream-ului câștigă. „Asta ar pune în pericol democrația noastră.”

După aproape un deceniu de izolare politică, Victor Ponta a revenit surprinzător în centrul atenției, ocupând locul al doilea în sondaje, cu aproximativ 18% din intențiile de vot, după George Simion, liderul de extremă dreapta care a preluat conducerea de la Georgescu.

Paradoxul și pericolul reprezentat de Victor Ponta

Fost lider al PSD, Ponta a fost nevoit să demisioneze în 2015, în urma protestelor masive generate de incendiul din clubul Colectiv, în care și-au pierdut viața 64 de persoane.

Ulterior, a urmat o perioadă de declin politic, marcată de o anchetă pentru plagiat și implicarea în mai multe cazuri de corupție, de care a fost, în cele din urmă, achitat.

Ponta neagă că a sacrificat sate românești pentru Belgrad

Săptămâna trecută, Ponta a stârnit un nou scandal după ce a recunoscut că a obținut cetățenia sârbească în timpul mandatului său de premier, când a ordonat deschiderea unui baraj pe Dunăre pentru a proteja Belgradul de inundații, deși această decizie a dus la inundarea deliberată a unor sate românești.

Informația nu fusese făcută publică până acum, iar politicienii aflați la putere cer o anchetă și retragerea candidaturii lui Ponta. Acesta a susținut că românii au fost evacuați la timp și despăgubiți, iar mii de sârbi au fost, posibil, salvați.

Simion și Ponta, discurs populist în stil MAGA

Ascensiunea lui Simion și Ponta, alimentată de un discurs populist în stil MAGA, a stârnit îngrijorarea candidaților pro-UE, care se străduiesc să câștige un electorat sătul de corupție și incompetență.

Nicușor Dan, primarul liberal al Bucureștiului, care se află pe o poziție similară cu Ponta în multe sondaje, a avertizat asupra consecințelor unei victorii ultranaționaliste.

„O victorie a lui Simion sau Ponta ar însemna mari, mari probleme pentru relațiile României cu partenerii din UE. Președintele conduce CSAT, poate bloca ajutorul României pentru Ucraina sau anumite părți din programul european de reînarmare. Trebuie să păstrăm legătura cu partenerii noștri europeni,” a declarat Nicușor Dan.

El a subliniat, de asemenea, importanța parteneriatului strategic cu SUA, în special în domeniul securității, adăugând că „putem rămâne antrenați în UE și, în același timp, să păstrăm o relație specială cu SUA.”

Nicușor Dan i-ar putea depăși pe suveraniști

Nicușor Dan, matematician format în România și Franța, ar putea să-l depășească pe Ponta în sondaje dacă o altă candidată pro-UE, Elena Lasconi, s-ar retrage, conform Financial Times.

Elena Lasconi, care se află sub pragul electoral, a declarat că, deși are sub 10% în sondaje, va continua să candideze, amintind că a ajuns în turul doi împotriva lui Georgescu anul trecut. Partidul ei, Uniunea Salvați România, pe care Dan l-a cofondat înainte de a deveni independent, l-a susținut pe Dan la președinție.

Crin Antonescu: Suveraniștii, niște oportuniști fără convingeri reale

Un alt candidat pro-european, Crin Antonescu, se află pe locul patru, cu aproximativ 15% din intențiile de vot. Sprijinit de coaliția guvernamentală formată din trei partide, Antonescu a avertizat și el asupra riscurilor unei victorii a lui Simion sau Ponta.

„Există o provocare clară din partea populismului și izolaționismului în țara noastră, alimentată de probleme economice. În plus, asistăm la un atac hibrid evident din partea Rusiei asupra Europei și instituțiilor occidentale,” a declarat Antonescu.

El i-a numit pe candidații în stil MAGA „oportuniști fără convingeri reale.” „Efortul meu este să-i demasc: demagogi fără substanță, incapabili să facă față oricărei interacțiuni internaționale serioase.”

Ponta, relație specială cu Trump

În ultimele săptămâni, Simion a încercat să-și modereze discursul anti-Ucraina și să sublinieze contactele recente cu administrația Trump, după ce a participat la ceremonia de inaugurare a președintelui american.

Ponta, la rândul său, susține că are o relație specială cu Trump, după ce a fost achitat în dosarele de corupție și a revenit în politică.

„Sunt jucător de golf. Întotdeauna joc toate cele 18 găuri,” a afirmat Ponta.