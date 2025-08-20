Politica Ponta vrea să transforme fostul sediu DNA Ploiești într-un muzeu al abuzurilor







Victor Ponta intenționează să transforme clădirea care a găzduit Direcția Națională Anticorupție (DNA) Ploiești într-un muzeu dedicat abuzurilor și proceselor cu caracter politic. Fostul premier afirmă că va finanța proiectul din despăgubirile pe care le așteaptă de la statul român și că va putea fi „un centru de pregătire pentru tinerii magistrați”.

Victor Ponta susține că muzeul ar putea servi și ca centru de formare pentru tinerii magistrați, oferind un exemplu despre consecințele unor derapaje în actul de justiție. Inițiativa vine în contextul în care fostul premier acuză că activitatea DNA Ploiești a dus la distrugerea a numeroase vieți personale și cariere profesionale.

„Îmi doresc ca în clădirea în care a funcționat DNA Ploiești să fie amenajat un muzeu al abuzurilor și al proceselor politice – un centru de pregătire pentru tinerii magistrați. Din banii pe care îi voi primi ca despăgubiri de la Statul Român voi finanța acest muzeu!”, a explicat Victor Ponta.

Ponta atrage atenția asupra consecințelor produse de anumite practici judiciare din perioada intensificării luptei anticorupție. Acesta susține că numeroase destine, afaceri, familii și cariere profesionale ar fi fost afectate de acțiunile unor procurori și magistrați, pe care îi consideră responsabili pentru abuzuri grave.

Fostul premier propune ca, în scop educativ și pentru evitarea repetării acestor derapaje, să fie expuse public fotografii ale celor pe care îi numește „torționari”, precum și mărturii ale celor care se consideră victime ale acestora.

Ponta face referire la nume precum Laura Codruța Kovesi, Lucian Onea și Mircea Negulescu, și amintește despre declarațiile revelatoare făcute de Traian Băsescu și Alina Mungiu-Pippidi, dar și ale presei și ale unor analiști independenți care au documentat presupusele abuzuri.

De asemenea, fostul premier remarcă o lipsă de reacție publică față de astfel de cazuri, afirmând că societatea românească nu manifestă, în general, o empatie profundă față de victimele abuzurilor instituționale. Totodată, consideră că tinerii magistrați ar trebui să cunoască aceste episoade pentru a înțelege riscurile implicate de excesele comise sub pretextul combaterii corupției.

„Știu că românii sunt, în general, insensibili la suferințele provocate de Sistem (nu se înghesuie nici la Sighet sau la Fortul Jilava), dar pentru tinerii magistrați ororile și abuzurile comise de niște „neandertalieni judiciari” în numele „luptei anticorupție” trebuie să fie cunoscute!”, a concluzionat fostul premier în postarea sa de pe social media.

Fostul premier Victor Ponta a reacționat public în contextul deciziei de desființare a Serviciului Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Conform noii organizări, atribuțiile structurii din Ploiești vor fi redistribuite: o parte din dosare vor fi preluate de Serviciul Teritorial Pitești, în timp ce DNA Central va gestiona cauzele din județele Buzău și Prahova.

Într-o declarație acordată publicației PressHub, procurorul-șef al DNA a explicat motivele care au stat la baza acestei măsuri:

„Acolo, de ani de zile, nu funcționau lucrurile. Procurorul pe care l-am trimis s-a pensionat imediat când a văzut ce e acolo. Oamenii nu vor să meargă la Ploiești. A fost reorganizare, cum a fost și la Târgu Mureș. Acolo unde s-au făcut reorganizări, lucrurile au funcționat. Cum a fost la Constanța, de exemplu”.