Victor, fiul milionarului Viorel Micula, scapă de închisoare. Decizie definitivă în dosarul accesării ilegale de date

Curtea de Apel Alba Iulia a admis, joi, apelurile formulate de Victor Micula și trei polițiști din Oradea, condamnați inițial la închisoare cu executare de Tribunalul Bihor. În urma deciziei definitive, Victor Micula și inculpata Erdei Camelia Maria au primit pedepse cu suspendare, iar ceilalți doi polițiști au fost achitați.

Instanța a respins ca nefondat apelul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor și a admis apelurile inculpaților Micula Victor, Erdei Camelia Maria, Rengle Claudiu și Zanca Alin Claudiu împotriva sentinței penale nr. 155/P/2025.

„Desfiinţează parţial sentinţa penală apelată, sub aspectul soluţiilor de condamnare a inculpaţilor Rengle Claudiu şi Zancă Alin, sub aspectul individualizării pedepsei aplicate inculpatului Micula Victor pentru comiterea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic şi sub aspectul individualizării modalităţii de executare a pedepselor rezultante aplicate inculpaţilor Micula Victor şi Erdei Camelia Maria”, se arată în soluţia instanţei.

Rejudecând cauza, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus achitarea inculpaților Rengle Claudiu și Zancă Alin Claudiu pentru infracțiunea de abuz în serviciu. La instanța de fond, cei doi fuseseră condamnați la câte 3 ani de închisoare cu executare.

În ceea ce îl privește pe Victor Micula, condamnat inițial la 3 ani și 1 lună de închisoare cu executare, instanța de apel a decis o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic.

Acesta va fi supus unui termen de supraveghere de 4 ani, în care trebuie să respecte mai multe obligații impuse de instanță.

Printre acestea se numără frecventarea a două programe de reintegrare socială organizate de serviciul de probațiune sau în colaborare cu instituții din comunitate.

De asemenea, instanța a stabilit obligativitatea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității timp de 120 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Oradea sau la Mănăstirea Sfintei Cruci, cu deducerea zilelor deja efectuate.

Curtea de Apel Alba Iulia a dispus suspendarea executării pedepsei de 2 ani și 8 luni de închisoare aplicate inculpatei Erdei Camelia Maria, pentru complicitate la acces ilegal la un sistem informatic.

Termenul de supraveghere stabilit este de 3 ani, iar obligațiile impuse sunt similare: participarea la programe de reintegrare socială și prestarea a 90 de zile de muncă în folosul comunității, în cadrul Primăriei Oradea sau la Mănăstirea Sfintei Cruci. Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia este definitivă. Dosarul fusese strămutat la această instanță.

Procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor l-au trimis în judecată pe Victor Micula în anul 2020, acuzându-l că ar fi accesat ilegal baze de date ale Ministerului de Interne.

Acesta a fost acuzat de instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, două fapte de acces ilegal la un sistem informatic și uzurpare de calități oficiale.

În același dosar au fost inculpați și patru polițiști, acuzați de acces ilegal la un sistem informatic, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, complicitate la uzurpare de calități oficiale și abuz în serviciu.