Victor Ciutacu, replică după afirmațiile făcute de Dan Voiculescu în podcastul lui Mihai Morar

Victor Ciutacu, replică după afirmațiile făcute de Dan Voiculescu în podcastul lui Mihai MorarVictor Ciutacu. Sursa foto: Facebook/Victor Ciutacu
Jurnalistul Victor Ciutacu a povestit în ce condiții financiare s-a despărțit de trustul Intact, atunci când a plecat la România TV. Invitat la podcastul lui Mihai Morar, „Fain & Simplu”, Dan Voiculescu, fondatorul trustului, a fost întrebat și dacă salariile angajaților din presă au fost întârziate vreodată. „Niciodată”, a spus invitatul lui Morar.

Când i-a fost cel mai greu lui Dan Voiculescu să achite salariile angajaților din presă

Moderatorul a mai întrebat: „Când v-a fost cel mai greu cu banii?”

Iar Dan Voiculescu a răspuns făcând referire la Victor Ciutacu. „Cel mai greu cu banii, îmi aduc aminte, de un episod legat de, cum îl cheamă pe cel de la România TV, Ciutacu, a venit la mine, a cerut să mă vadă, l-am întrebat «Care e problema, Victore?». «N-am bani de salarii». La Jurnalul era. Redactor-șef. I-am spus că asta nu se poate, orice e posibil, dar oamenii aceștia așteaptă salariul să se ducă la familii.

„Am chemat contabila și i-am dat bani din altă parte”

Am chemat contabila și i-am dat imediat bani din altă parte ca să poată să își plătească salariile. El, și e un om corect, poate să recunoască acest lucru”.

„Am primit eșalonat banii până la ultimul leu”

În replică, jurnalistul de la România TV a ținut să lămurească situația despărțirii sale de trustul lui Dan Voiculescu. „“Cum il cheama” e un om corect si confirma partial. Da, m-am dus la el, dar chemat (pentru alta speta), nu autoinvitat. Da, l-am rugat sa faca ceva pentru a plati oamenilor salariile pentru care muncisera. Si care nu erau responsabilitatea mea.

Si, da, desi am plecat la Romania TV cu trei salarii neincasate si am dat in scris ca renunt la orice creanta, am primit esalonat banii pana la ultimul leu. Iar taxele catre stat mi-au fost, de asemenea, achitate…”, a scris Ciutacu pe contul de Facebook.

