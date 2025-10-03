17 Dacia Duster Pick-up, închiriate de Guvern prin firma de leasing administrată de Jose Aguirre, apropiat al lui Mihai Jurca. Reacția șefului Cancelariei

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a închiriat 17 autoturisme Dacia Pick-up de la firma de leasing a Renault (RCI Finanțare) și a adăugat în contract și brokerul de asigurări (RCI Broker).

RCI Finantare Romania SRL îl are ca dministrator pe Jose Aguirre, un apropiat al șefului Cancelariei, Mihai Jurca, conform Libertatea.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a acuzat această afacere, despre care a spus că încalcă legea ce interzice foosirea leasingului pentru instituțiile publice.

„În timp ce Guvernul vorbește public despre responsabilitate bugetară și limite în cheltuirea banului public, Cancelaria prim-ministrului transmite un mesaj toxic: legile sunt pentru fraieri, iar cine are putere găsește mereu portițe. Deși O.U.G. nr. 156/2024 și O.U.G. nr. 34/2023 interzic expres achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice, Mihai Jurca a încheiat un contract de leasing operațional pentru nu mai puțin de 17 Duster pick-up, parcă pregătite pentru un mini-RAAPPS personal, varianta Oradea-Victoria.

Soluția găsită este una cinică: folosirea legislației RAR pentru a reinterpreta interdicția și pentru a aduce, pentru trei luni cât mai avem până la sfârșitul anului, vehiculele în curtea Guvernului, mascând o achiziție interzisă de legiuitor”, ai spus cei de la SAALG.

Reprezentanții Executivului au anunțat că au redus de 10 ori costul lunar al mașinilor și că „a încheiat cu Grupul Dacia Renault un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă, prin intermediul SEAP”.

Azi, Mihai Jurca a afirmat că nu îl cunoaște pe Jose Aguirre, reprezentantul firmei de leasing. „Noi ne-am întâlnit cu producătorul Dacia și l-am rugat să ne spună care este compania prin care noi putem să cumpărăm, să închiriem aceste mașini, înțelegând că fabrica propriu-zis nu poate să o facă. Este o companie, din ce înțeleg eu, care face parte din grupul Dacia Renault. Noi am vrut să avem un contract direct cu cei de la Dacia. Nu știu cine este administratorul, nu îl cunosc, dar am vrut să avem o relație cu un producător român”. a explicat șeful Cancelariei.