Generalul SRI Dumitru Dumbravă, trimis într-o Judecată care exclude „acordul de recunoaștere” 

Acum 10 ani, generalul SRI Dumitru Dumbravă încă mai nenorocea oameni nevinovați. O făcea împreună cu generalul SRI Florian Coldea și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. În urmă cu câteva zile, vinerea trecută, s-a dus la cele veșnice. Adică, după o parte din victimele celor trei.

După trecerea în rezervă, generalii SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă deveneau milionari. Din afaceri prin niște firme cu unul-doi angajați, numite a fi de consultanță. De exemplu, unii plăteau sume grele pentru ca la o negociere să fie însoțiți de unul dintre cei doi generali. Nici nu deschideau gura, era necesară doar prezența la întâlnire, în scopul intimidării celor cu care se negociază afacerea spinoasă. Ceva între trafic de influență, șantaj neformulat și intimidare.

Mai încoace, cei doi au trecut la chestii mai serioase. Traficul de influență la instanțele de judecată, pentru „optimizarea” unor condamnări penale, mai exact, pentru a-i scoate pe plătitori de sub mâna Justiției. Omul de afaceri Cătălin Hideg i-a denunțat pe cei doi la DNA. A povestit cum a fost solicitat să plătească generalilor suma de 600.000 de euro, pentru a fi scăpat de o pedeapsă grea într-un dosar penal. A înregistrat și prezentat public discuțiile cu privire caz. Mai mult, a atașat probele deținute unui denunț la DNA, în care i-a incriminat pe cei doi generali.

Pe vremea Gestapoului SRI-DNA-ICCJ, cel cu relațiile în Justiție era generalul Dumitru Dumbravă. A construit rețeaua în calitate de șef al Direcției Juridice a SRI și a botezat-o Culoar. Victima intra pe Culoar pentru a ieși din el direct în pușcărie. Scăpau doar cei care își lăsau averile în grija celor câțiva avocați din Bandă.

Fabulos este faptul că generalul Dumitru Dumbravă a dezvălui el însuși că era cel care se ocupa de Rețeaua din Justiție. De fapt, de acolo a început totul. Ca orice om prost, dar sigur pe el, nu a rezistat tentației de a se umfla în pene. Să ne amintim.

Data de 30 aprilie 2015, prima filă neagră din calendarul prăbușirii Binomului Coldea-Koveși, marchează prima zi a intrării în agonie a Cooperativei de Criminalitate Organizată SRI-DNA-ÎCCJ. O zi pe care generalul SRI Dumitru Dumbravă va avea toate motivele să și-o amintească până când își va da ultima suflare. Asta o spuneam acum niște ani, pentru că suflarea aceea și-a dat-o. În acea zi, el a aprins fitilul care avea să detoneze cel mai mare scandal post-decembrist, arătând public, într-un interviu, că SRI este coordonatorul unui „Câmpul Tactic” în Justiție:

„Concret, dacă în urmă cu câțiva ani consideram că ne-am atins obiectivul odată cu sesizarea PNA, de exemplu, dacă ulterior ne retrăgeam din câmpul tactic odată cu sesizarea instanței prin rechizitoriu, apreciind (naiv am putea spune acum) că misiunea noastră a fost încheiată, în prezent ne menținem interesul/atenția până la soluționarea definitivă a fiecărei cauze.” Potrivit aceluiași general, la acea vreme șeful Direcției Juridice a SRI, în această „manieră de lucru”, adică în „Câmpul Tactic” din Justiție, ofițerii SRI erau „angrenați alături de procurori, polițiști, judecători, lucrători ai DGA ori ai altor structuri similare”.

Arătam la vremea aceea, că ceea ce a urmat a fost un veritabil tsunami. Porumbelul scăpat pe gură de general a declanșat un mare scandal. Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Magistraților din România și Asociația Procurorilor din România au determinat sesizarea de către CSM a Inspecției Judiciare. Se solicita stabilirea modului și gradului de afectare a independenței Justiției de către SRI. Către sfârșitul acelui an 2015, Uniunea Națională a Judecătorilor din România a solicitat Consiliul Suprem de Apărare al Țării să-i comunice toate hotărârile care privesc relația dintre serviciile de informații ale statului cu Justiția.

Două luni și ceva mai târziu, în data de 16 februarie 2016, CSAT a răspuns în scris UNJR, fără să sufle, însă, nicio vorbuliță despre Hotărârea nr. 17/28.02.2005. Prin acea Hotărâre, CSAT „a integrat problema corupției și combaterea ei în structura strategiei de securitate națională, ca factor de risc, respectiv de securitate națională”. CSAT a evitat să vorbească despre propriul rol în edificarea Poliției Politice în România, dar a indicat foarte clar rolul principalilor protagoniști, SRI și DNA:

„În privința relației dintre parchete și serviciile de informații, cooperarea inter-instituțională s-a materializat în constituirea de echipe mixte, cu reprezentanți ai organelor de urmărire penală, în scopul contracarării riscurilor derivate din derularea unor activități cu caracter infracțional”.

Pasul următor nu s-a lăsat așteptat. La doar câteva zile după ce CSAT a menționat public existența cooperării inter-instituționale SRI-DNA, concretizate în constituirea de echipe mixte securist-procuror, Curtea Constituțională a desființat Binomul și a scos ofițerii de informații din activitățile de cercetare penală.

Prăbușirea sistemului de criminalitate SRI-DNA-ICCJ generată de hotărârea CCR a dus la mătrășirea din funcții a generalului Florian Coldea, de la SRI, și a Laurei Codruța Kovesi, de la DNA. Generalul Dumitru Dumbravă a avut aceeași soartă, împreună cu alți generali din SRI, care erau parte ai Gestapoului Coldea-Kovesi.

Cu ce rămâne generalul Dumitru Dumbravă în istorie? Nu doar cu bilețelele galbene pe care le ducea la instanțe, ca să comunice judecătorilor ce și cât să pronunțe. Va rămâne sigur ca autor al momentului în care a început prăbușirea Binomului SRI-DNA-ICCJ. Prostia și înfumurarea generalului SRI au pus criminalei construcții în baza căreia mii de vieți au fost distruse.

Pe moment, la acea vreme, m-am gândit că este foarte posibil ca spusele lui Dumbravă despre Câmpul Tactic și despre Culoar să nu fi fost niște scăpări. Nu-mi venea să cred că ele au fost scoase pe gură întâmplător, ca expresie a suficienței, a siguranței arogante pe care o conferă oamenilor slabi puterea nelimitată. Nu-mi venea să cred că sunt rodul prostiei care îi face pe unii să vorbească fără să gândească.

Până la un punct, nu am exclus ipoteza unui scenariu de eliminare a cancerului reprezentat de Binomul SRI-DNA-ICCJ. Unul în care spusele generalului Dumbravă să fi avut un rol bine stabilit, de aprindere a fitilului. Greșeam grav. Am regăsit aceeași suficiență, aceeași siguranță arogantă, același dispreț față de lege, în activitatea infracțională pentru care a fost trimis în judecată alături de generalul Florian Coldea. Dublate toate de prostie.

De această judecată însă a scăpat. Cu privință la aceea care îl așteaptă dincolo, nu am căderea să mă pronunț. Ceea ce știu este că acolo nu ține cu acorduri de recunoaștere și nici cu denunțuri și declarații complete, așa cum pornise în dosarul tocmai trimis în judecată. Acolo nu-i va promite nimeni că scapă dacă îl toarnă pe generalul Florian Coldea.