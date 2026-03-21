Viața unei profesoare de dans, schimbată de la începutul războiului din Ucraina. A lăsat pantofii de dans pentru pușca cu lunetă 

Tetiana Khimion. Sursa foto: Captură video Youtube
Viața Tetianei Khimion s-a schimbat radical după începutul războiului declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei. Fosta profesoară de dans a renunțat la cariera artistică și s-a înrolat în armată, unde a devenit lunetistă pentru a-și apăra țara, potrivit Blick.

Viața profesoarei de dans s-a schimbat radical în februarie 2022

La vârsta de 47 de ani, Tetiana a lăsat în urmă pantofii de dans și a luat în mână o pușcă de lunetist. Timp de peste patru decenii, dansul a ocupat un loc central în viața ei. A făcut parte din jurii internaționale de dans și conducea propriul studio în regiunea Donețk, unde îi învăța pe copii să danseze.

Totul s-a schimbat în dimineața de 24 februarie 2022, când Rusia a declanșat invazia. În acea zi, Tetiana a decis să se alăture armatei ucrainene.

Experiența artistică, un atu în noua profesie

Fosta profesoară de dans a ales să urmeze pregătirea pentru lunetiști și spune că avea încă din trecut o bună precizie la tragere. În timpul plimbărilor în parc alături de copii, încerca uneori tirul la standurile mici de acolo. De multe ori nimerea țintele și chiar câștiga mici premii.

Cele mai scurte căsătorii dintre celebrități. Relații care s-au încheiat după foarte puțin timp
Biserică ortodoxă din România, mutată pe bucăți în Japonia. Cât a costat transportul lăcașului în care se vor ruga românii din Țara Soarelui Răsare

De asemenea, ea consideră că experiența sa artistică a ajutat-o în noua profesie. Tetiana spune că meseria de lunetist presupune și creativitate.

„Este o profesie foarte creativă. Eu sunt o persoană creativă și am nevoie să mă exprim. În același timp, este și o activitate foarte matematică, iar mie îmi place matematica”, a spus aceasta, într-un interviu pentru Associated Press.

Anii de război și-au lăsat amprenta asupra ei

În august 2023, Tetiana a devenit oficial lunetistă. Deși își îndeplinește cu seriozitate rolul de soldat, anii de război și-au lăsat amprenta asupra ei.

Ea spune că uneori are sentimentul că cele mai frumoase emoții și momente din viață au rămas în trecut. Nu știe dacă această stare de amorțeală emoțională va dispărea vreodată, însă își dorește ca războiul să se încheie cât mai curând. Visul ei este simplu: să poată trăi din nou în pace, să meargă în munți și să înoate în mare.

Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea

