Viața familiei Rooney ajunge pe Disney+. Serialul are 10 episoade

Serialul documentar „Viața familiei Rooney” (The Real Rooneys), producție originală Hulu, este disponibil pe Disney+, cu toate cele 10 episoade lansate pe platforma de streaming.

Wayne și Coleen Rooney își deschid casa în fața camerelor de filmat și prezintă un an important pentru familia lor, marcat de schimbări profesionale, proiecte noi și provocările vieții de zi cu zi.

Producția urmărește viața fostului internațional englez Wayne Rooney și a soției sale, Coleen, alături de cei patru băieți ai cuplului.

Documentarul surprinde atât momentele petrecute în familie, cât și deciziile care le influențează carierele, într-o perioadă în care ambii își reevaluează prioritățile.

Unul dintre momentele importante surprinse în serial este retragerea lui Wayne Rooney din antrenoratul de fotbal. Fostul atacant își schimbă astfel rutina profesională cu activități cotidiene, inclusiv drumurile la școală alături de copii.

În paralel, Coleen Rooney explorează noi oportunități profesionale. Printre proiectele prezentate în documentar se numără lansarea unei colecții vestimentare realizate în colaborare cu retailerul Primark.

Serialul urmărește modul în care cei doi încearcă să găsească un echilibru între responsabilitățile familiale și angajamentele profesionale, într-un context în care viața lor personală a fost mult timp în atenția publicului britanic.

O parte importantă a producției este dedicată celor patru băieți ai familiei Rooney. Camerele surprind momente din creșterea copiilor și felul în care părinții încearcă să le ofere sprijin și stabilitate, în ciuda expunerii publice.

Documentarul urmărește și parcursul lui Kai, fiul cel mare al cuplului, care își dorește să devină fotbalist. Evoluția sa reprezintă unul dintre subiectele prin care serialul explorează relația dintre ambițiile personale ale copiilor și experiența profesională a părinților.

Pe lângă activitățile cotidiene, producția include evenimente de familie, sărbători, vacanțe și momente personale care conturează dinamica relației dintre Wayne și Coleen. Umorul și apropierea dintre membrii familiei sunt elemente recurente ale poveștii.

Filmările îi surprind pe soții Rooney în mai multe locuri, de la reședința lor din Cheshire, Marea Britanie, până la destinații de vacanță precum Barbados și Disneyland Paris. Producția include și imagini din Alpi, unde familia petrece timp împreună.

Aceste secvențe completează portretul unei familii cunoscute pentru prezența sa în spațiul public, dar care încearcă să păstreze un echilibru între expunere și viața privată. Documentarul include și momente importante din carieră, celebrări și dezvăluiri personale.

Producția are 10 episoade și este realizată de Lorton Entertainment și Blast Films. Printre producătorii executivi se numără Julian Bird, Paul Stretford și Ashley Smith, din partea Lorton Entertainment, precum și Danny Horan și Tanya Winston, din partea Blast Films.

Regia este semnată de Martin Webb, iar Nonuk Walter ocupă funcția de showrunner. Serialul a fost comandat în Marea Britanie de Sean Doyle, vicepreședinte responsabil de producțiile nescriptate ale Disney+.

Toate cele 10 episoade din „Viața familiei Rooney” (The Real Rooneys) sunt disponibile pe Disney+. Seria oferă o perspectivă asupra vieții cotidiene a cuplului, concentrându-se pe schimbările profesionale, creșterea copiilor și modul în care familia gestionează responsabilitățile din afara terenului de fotbal.