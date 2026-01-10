Sport

Crystal Palace, deţinătoarea Cupei Angliei, eliminată din competiție de o echipă din liga a șasea

Crystal Palace, deţinătoarea Cupei Angliei, eliminată din competiție de o echipă din liga a șasea
Formația Crystal Palace, deținătoarea Cupei Angliei, a fost eliminată în mod surprinzător în turul trei al competiției, sâmbătă, de echipa Macclesfield, care evoluează în liga a șasea, reușind astfel una dintre cele mai mari surprize din istoria turneului.

Macclesfield obține o victorie istorică pe teren propriu împotriva Crystal Palace

Macclesfield s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui Crystal Palace, într-un meci disputat pe stadionul Moss Rose. Suporterii gazdelor au invadat terenul imediat după fluierul final pentru a sărbători performanța echipei.

Golurile victoriei au fost marcate de căpitanul Paul Dawson, în minutul 43, și de Isaac Buckley-Ricketts, în minutul 60, asigurând astfel una dintre cele mai mari surprize din Cupa Angliei.

Emoții și mândrie în familia Rooney după victoria Macclesfield

Wayne Rooney l-a îmbrățișat pe fratele său mai mic, John Rooney, antrenorul echipei Macclesfield, după meciul în care formația sa a învins Crystal Palace. Crystal Palace a redus din diferență abia în minutul 90 printr-o lovitură liberă transformată de Yeremy Pino

John și Wayne Rooney

Sursă foto: X.com

John Rooney, în vârstă de 35 de ani, a declarat că nu și-a imaginat că echipa sa va ajunge în această poziție și a lăudat performanța jucătorilor: „Am fost incredibili din primul minut. Am crezut că meritam să câștigăm și nu aș putea fi mai mândru de băieți”.

Istorie în fața Campioanei Angliei

Antrenorul echipei Crystal Palace, Oliver Glasner, a declarat că echipa sa a arătat „o lipsă de calitate” și că a meritat să piardă, fără a avea explicații pentru prestația de pe teren. Prin această victorie, Macclesfield devine prima echipă din afara ligii profesioniste care a reușit să elimine deținătoares Cupei Angliei după peste un secol. Ultima performanță similară a fost realizată tot de Crystal Palace împotriva Wolverhampton Wanderers în sezonul 1908-1909.

Între Macclesfield, echipă de amatori, și Crystal Palace, formație din Premier League și deținătoarea trofeului care a învins Manchester City în finala de anul trecut, există o diferență de 117 locuri în ierarhia fotbalului englez.

