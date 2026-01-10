Crystal Palace, deţinătoarea Cupei Angliei, eliminată din competiție de o echipă din liga a șasea

Formația Crystal Palace, deținătoarea Cupei Angliei, a fost eliminată în mod surprinzător în turul trei al competiției, sâmbătă, de echipa Macclesfield, care evoluează în liga a șasea, reușind astfel una dintre cele mai mari surprize din istoria turneului.

Macclesfield s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui Crystal Palace, într-un meci disputat pe stadionul Moss Rose. Suporterii gazdelor au invadat terenul imediat după fluierul final pentru a sărbători performanța echipei.

Golurile victoriei au fost marcate de căpitanul Paul Dawson, în minutul 43, și de Isaac Buckley-Ricketts, în minutul 60, asigurând astfel una dintre cele mai mari surprize din Cupa Angliei.

Wayne Rooney l-a îmbrățișat pe fratele său mai mic, John Rooney, antrenorul echipei Macclesfield, după meciul în care formația sa a învins Crystal Palace. Crystal Palace a redus din diferență abia în minutul 90 printr-o lovitură liberă transformată de Yeremy Pino

John Rooney, în vârstă de 35 de ani, a declarat că nu și-a imaginat că echipa sa va ajunge în această poziție și a lăudat performanța jucătorilor: „Am fost incredibili din primul minut. Am crezut că meritam să câștigăm și nu aș putea fi mai mândru de băieți”.

Antrenorul echipei Crystal Palace, Oliver Glasner, a declarat că echipa sa a arătat „o lipsă de calitate” și că a meritat să piardă, fără a avea explicații pentru prestația de pe teren. Prin această victorie, Macclesfield devine prima echipă din afara ligii profesioniste care a reușit să elimine deținătoares Cupei Angliei după peste un secol. Ultima performanță similară a fost realizată tot de Crystal Palace împotriva Wolverhampton Wanderers în sezonul 1908-1909.

Între Macclesfield, echipă de amatori, și Crystal Palace, formație din Premier League și deținătoarea trofeului care a învins Manchester City în finala de anul trecut, există o diferență de 117 locuri în ierarhia fotbalului englez.