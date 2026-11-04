Rică Răducanu, unul dintre cele mai iubite și pitorești personaje din istoria fotbalului românesc, a ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani și face bilanțul unei vieți trăite din plin. Fostul mare portar al Rapidului a oferit recent o serie de declarații spumoase despre parcursul său sportiv, veniturile neobișnuite pe care le-a obținut de-a lungul timpului, dar și despre marile sale slăbiciuni care i-au subțiat considerabil conturile.

Privind retrospectiv spre perioada de glorie, dar și spre prezent, fostul internațional a vorbit deschis despre sumele care îi intră lunar în casă, menționând că nu a avut niciodată contact direct cu banii veniți de la stat.

„Pensie am 2.400 de lei. Îi ia nevastă-mea. Eu nu i-am luat niciodată. M-am și certat cu poștașul, că eu n-am semnat niciodată. N-am luat-o eu niciodată. Înainte mă chema lumea și-mi mai dădea cinci sute, o mie. Eram boier! Făceam cinste la gagici, la toată lumea”, a povestit Rică Răducanu, la „Prietenii lui Ovidiu”, de pe gsp.ro.

Dincolo de generozitatea care l-a consacrat în anii de tineret, fostul goalkeeper a recunoscut că a căzut în capcana jocurilor de noroc, o patimă costisitoare pe care a deprins-o în trecut și care i-a adus pagube financiare greu de neglijat.

„Mai am și belele mele cu păcănelele. De la nea Viorel Lis am învățat. Cu el mergeam. N-am câștigat niciodată... Cred că am pierdut o casă și ceva!”, a mărturisit acesta.

De asemenea, fostul sportiv a dorit să pună capăt zvonurilor care circulau în spațiul public referitoare la presupuse afaceri prospere în domeniul HORECA pe litoralul românesc. El a clarificat faptul că implicarea sa în acele localuri a fost pur de fațadă, bazată exclusiv pe notorietatea numelui său.

„N-am avut niciodată niciun restaurant la mare. Eu sunt doar cu vrăjeala acolo. Verii și nepoții îl au. Eu sunt doar pentru imagine. O ciorbă, o bere la halbă... Fripturele. Consumație mică! Nepotul meu a tăiat patru porci și nu îi mânca nimeni”, a explicat fostul fotbalist.

O altă latură surprinzătoare din viața lui Rică Răducanu este legată de incursiunea sa de succes în lumea artistică. Deși a scris istorie între buturile echipei naționale și ale Rapidului, fostul portar a dezvăluit că scena i-a adus câștiguri financiare chiar mai substanțiale decât performanțele de pe terenul de fotbal, colaborând timp de un deceniu cu nume legendare ale teatrului românesc la Teatrul de Revistă Constantin Tănase.

„Din actorie am câștigat mai mult decât din fotbal. Aveam o mie pe seară! Jucam la «Tănase» cu Stela Popescu și Arșinel. Erau dăți când nu mă duceam că eram la națională, cu portarii. Lumea striga «Bă, dă-ne banii înapoi, unde-i Rică?!». Eu băgam vrăjeala mea. Am fost zece ani acolo!”, a povestit acesta.