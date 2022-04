Veste proastă primită de Simona Halep. Un nou pas în spate făcut de cea mai bună jucătoare de tenis din România

Pentru Simona Halep, această săptămână a început nefast, cu o cădere în WTA. Cea mai bună jucătoare de tenis din România a coborât o poziție, de pe 20 pe 21. Halep nu a mai jucat un meci oficial de la data de 19 martie, atunci când a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek, în semifinala de la Indian Wells, scor 6-7(6), 4-6. Sportiva din Constanța nu a apucat să joace, încănpe zgură în acest an, iar absența din circuit nu putea să nu se reflecte în ierarhia mondială.

Un regres înregistrează în această săptămână și Sorana Cîrstea. Semifinalistă la turneul de la Istanbul, sportiva din Târgoviște a coborât de pe de pe locul 24 pe poziția a 27-a.

Iată cum arată Top 10 WTA:

Iga Swiatek – 7.181

Paula Badosa – 5.045

Barbora Krejcikova – 5.043

Aryna Sabalenka – 4.711

Maria Sakkari – 4.651

Anett Kontaveit – 4.511

Karolina Pliskova – 4.207

Danielle Collins – 3.151

Garbine Muguruza – 3.070

Ons Jabeur – 3.015

Simona Halep a reușit să pună la punct, recent, o colaborare cu Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Serenei Williams. „Azi încep un nou capitol în cariera mea. Sunt antrenorul full-time al Simonei Halep. În ultimele 8 luni am realizat cât de mult îmi lipsește să antrenez. E pasiunea vieții mele și simt că mai am mult de dat. Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells. Am trecut pe câteva dintre antrenamentele ei pentru a o vedea.

La finalul finalul acelei săptămâni, m-a întrebat dacă sunt disponibil pentru a o antrena. Am un respect enorm pentru ea, dar atunci nu se punea problema.

Acum câteva săptămâni am avut o discuție cu Serena. S-a ivit ocazia să lucrez cu altcineva, cel puțin pe termen scurt”, anunța pe Twitter antrenorul.

„I-am propus lui Patrick să lucrăm împreună pentru că îmi doresc cu adevărat să revin în top, și am simțit că el este cea mai potrivită persoană să mă ajute să realizez asta. Am fost norocoasă că a fost disponibil. Vreau să revin sus în top și, firește, visez să câștig un alt titlu de Grand Slam, pentru asta lucrez zi de zi”, afirma și Halep.