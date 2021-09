Simona Halep împlinește 30 de ani. Prima româncă clasată pe primul loc în WTA

Simona Halep este prima româncă care a devenit lider în clasamentul WTA (Women’s Tennis Association) și a ocupat prima poziţie timp de 64 de săptămâni, între 2017 şi 2019.

S-a născut la 27 septembrie 1991, la Constanţa şi a început să joace tenis la vârsta de 4 ani şi jumătate, alături de fratele său mai mare. În 2006, a debutat în circuitul ITF (International Tennis Federation) în România. Un an mai târziu, a câştigat două turnee de simplu şi două de dublu, conform site-ului oficial WTA, www.wtatennis.com.

În 2008 a debutat în competițiile internaţionale de junioare și a reuşit să câştige mai multe turnee, în Italia, Roland Garros-ul dedicat juniorilor, turneul de la Kristienhamn (Suedia), dar şi proba de dublu a turneului feminin Futures de la Bucureşti.

În anul 2010, Simona Halep a jucat prima finală din carieră într-un turneu WTA, la Fes (Maroc), fiind cea mai importantă performanţă a sa de până atunci. La 12 iulie 2010, a intrat în Top 100 WTA, ocupând poziţia 96 în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis. Un an mai târziu, avansat în Top 50 WTA, pe poziţia 42, dar a încheiat sezonul pe poziţia 53. Sezonul 2012 este primul pe care îl încheie ocupând o poziţie în Top 50 WTA, respectiv locul 47.

Anul în care Simona a început să crească în carieră

Din anul 2013 cariera începe să crească, Simona ajungând pe poziţia 11 în clasamentul WTA. A câştigat primul turneu WTA din carieră, la Nurnberg, apoi pe cel de la ‘s-Hertogenbosch (Olanda). Au urmat alte performanțe, la Budapesta, la New Haven, la Moscova şi la Sofia (Turneul Campioanelor).

La 21 noiembrie 2013, a fost aleasă jucătoarea de tenis cu cel mai mare progres din acel an, în circuitul profesionist WTA (Most Improved Player Of The Year).

În debutul sezonului 2014, a ajuns în sferturile de finală la Australian Open, ceea ce a urcat-o pe jucătoare pe poziţia a X-a în clasamentul WTA. În februarie, a câştigat Turneul de la Doha, poziţionându-se pe locul 9 în clasamentul WTA, iar o săptămână mai târziu, pe locul 7. La 19 mai 2014, Simona Halep a urcat pe locul 4 în clasamentul WTA.

Simona Halep a reușit calificarea în prima finală a unui turneu de Mare Şlem, la Roland Garros, la 7 iunie 2014. A pierdut în faţa Mariei Şarapova, după ce şi-a adjudecat cel de-al doilea set. La 11 august, ajunge pe cea mai bună poziţie de până atunci în clasamentul WTA, respectiv pe locul 2.

Prima victorie împotriva Serenei Williams

În octombrie 2014, la Turneul Campioanelor de la Singapore, a învins-o, pentru prima dată în carieră, pe Serena Williams, jucătoarea numărul 1 mondial. A ajuns până în finală, pe care a pierdut-o în faţa aceleiaşi Serena Williams. Anul 2015 a început pentru jucătoarea română de tenis cu victoria de la Shenzhen (China), în luna ianuarie, urmată de cea de la Dubai, în februarie. În martie a câştigat turneul Indian Wells, cel mai important din cariera sa de până atunci. Românca a încheiat sezonul pe locul 2 în clasamentul mondial WTA.

De la 9 octombrie 2017, Simona Halep a urcat pe locul I în clasamentul WTA, după ce, la 7 octombrie 2017, s-a calificat în finala turneului WTA de la Beijing, prima româncă clasată pe prima poziţie în ierarhia tenisului mondial feminin. A încheiat anul 2017 pe prima poziţie în clasamentul WTA.

În 2018, Simona Halep a câştigat primul titlu de Mare Şlem, la Roland Garros. A încheiat sezonul tot pe prima poziţie în clasamentul WTA. În luna octombrie, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), potrivit site-ului Asociaţiei Jucătoarelor Profesioniste.

În aceeaşi lună, ocupând pentru a 51-a săptămână din carieră primul loc în clasamentul WTA, a urcat pe poziţia a X-a în top-ul liderilor all time ai acestei ierarhii, la egalitate cu belarusa Victoria Azarenka.

Anul 2019 îi aduce al doilea titlu de Mare Şlem

Anul 2019 îi aduce Simonei Halep cel de-al doilea titlu de Mare Şlem din carieră, prin câştigarea Turneului de tenis de la Wimbledon. În acelaşi an, a fost finalistă la Doha şi la Madrid. Încheie sezonul pe poziţia a IV-a în clasamentul WTA. În 2020, a câştigat turneele WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), Praga (WTA) şi Roma şi a încheiat sezonul pe locul 2.

Anul acesta, o accidentare a împiedicat-o să-şi apere titlul la Wimbledon şi să participe la turneul de la Roland Garros şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Simona Halep a fost desemnată, de către WTA, cea mai populară jucătoare, doi ani la rând, în 2014 şi în 2015, fiind cea mai „accesată” jucătoare pe site-ul circuitului profesionist feminin, www.wtatennis.com. Simona Halep este cea mai bună jucătoare de tenis pe zgură din ultimii ani, potrivit site-ului WTA, într-o ierarhie (WTA Insider Clay Court Power Rankings) publicată în mai 2021.

Simona Halep s-a căsătorit cu Toni Iuruc

Cu câteva zile înainte de împlinirea vârstei de 30 de ani, pe 15 septembrie, Simona Halep s-a cununat civil cu iubitul său, Toni Iuruc, într-un cadru privat în staţiunea Mamaia.

Cei doi miri au spus „Da” într-un loc inedit, într-un spaţiu special amenajat pe plajă, în imediata apropiere a clubului unde are loc petrecerea. Ceremonia a fost oficiată de primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.

Simona Halep şi Apostol Gabriel (Toni) Iuruc, sunt împreună din 2019, cei doi apărând în public pentru prima oară la turneul de la Wimbledon, când Simona a cucerit trofeul.