Darren Cahill a contrazis-o pe Simona Halep după despărțire. Mesaj scurt, de 4 rânduri. Alertă

Campioana de tenis Simona Halep a pus punct colaborării cu antrenorul Darren Cahill și a anunțat acest lucru într-o postare pe Twitter. Sportiva nu a prezentat și motivul pentru care a decis să renunțe la antrenorul din Australia.

La câteva ore după mesajul postat de Simona Halep, Darren Cahil a transmis un răspuns, tot pe rețelele de socializare.

„Nu, eu îţi mulţumesc, Simo, pentru că mi-ai permis să fac o călătorie incredibilă împreună cu tine. Îmi amintesc fotografia de mai sus de parcă a fost ieri şi este doar una dintre numeroasele amintiri uimitoare. O jucătoare extraordinară, dar cel mai important, o persoană extraordinară şi o prietenă. Toate cele bune, Simo!”, a fost mesajul de despărțire transmis de antrenorul auastralian.

no, thank you Simo for allowing me to take an incredible ride on your journey with you. I remember this photo above like it was yesterday and it is just one of many amazing memories. A great player but most importantly, a great person and friend. All the best, Simo 👊

