O nouă nuntă în lumea tenisului. Cine este sportiva care îi calcă pe urme Simonei Halep?

Simona Halep nu este singura sportivă care și-a jurat iubire veșnică anul acesta. O altă tenismenă, Alexandra Cadanțu, și-a unit destinele cu alesul ei, un jucător de tenis din Belarus, Uladzimir Ignatik. Sportiva de 31 are o relație foarte frumoasă cu Ignatik care în perioada junioratului a câștigat trofeul la Roland-Garros în 2007 și a mai jucat o finală, la Wimbledon.

Alexandra Cadanțu a trecut prin probleme cumplite de sănătate

Sportiva a avut mari probleme de sănătate care au făcut-o o perioadă să renunțe la tenis, dar cu ajutorul unui site de strângere de fonduri a reușit să meargă mai departe.

„Bună, numele meu este Alexandra Cadanțu și sunt jucătoare profesionistă de tenis încă din anul 2004. Cea mai bună poziție a mea în clasamentul WTA a fost 59, în anul 2014. Din păcate, la sfârșitul anului, am suferit o accidentare gravă: o ruptură de mușchi abdominal de 6 cm, așa că am fost nevoită să iau o pauză de la competiții. Am avut, de asemenea, nevoie de o operație dificilă de deviație de sept pentru a putea să respir normal. De atunci, încerc să revin în top”, a scris Alexandra Cadanțu pe site-ul gofundme.com

Tânăra a și-a reluat activitatea în tenis și traversează o perioadă bună pe plan sportiv, în turneele ITF, aflându-se în acest moment pe locul 226 WTA. Soțul ei, Uladzimir Ignatik este cel mai mare sprijin al ei.

„Fizic, sunt mult mai bine acum, tot încerc să mă pregătesc. Vreau să mă pregătesc în continuare să văd unde pot să ajung. Obiectivul meu principal este să revin în Top 100. Am avut o perioadă de cinci ani în care am fost foarte jos. Fizicul m-a lăsat, iar fără fizic nu poate funcționa nici mentalul.

Trebuie să fie un echilibru permanent, unul fără altul nu merg. Te uiți la Nadal și la ceilalți și vezi că oricât de bine ai fi mental, tot ai nevoie de o pregătire fizică bine făcută”, a declarat aceasta pentru gsp.ro