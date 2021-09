S-a aflat cine domină în cuplul Simona Halep-Toni Iuruc. E o bârfă grea printre machedoni

Astfel, după cununia cu milionarul machedon, numele campioanei de la French Open și Wimbledon va fi Simona Halep-Iuruc. Este o decizie care sfidează o veche tradiție a machedonilor și care arată că femeia trebuie să preia numele bărbatului după căsătorie.

Cununia civilă este programată pentru 15 septembrie. Dacă jucătoarea de tenis este foarte emoționată, tatăl ei, Stere Halep, este foarte relaxat. El a declarat că evenimentul care va fi organizat într-un club din Mamaia reprezintă doar o simplă formalitate.

La petrecere au fost invitate aproximativ 300 de persoane. Simona Halep și Toni Iuruc se iubesc din vara anului 2019. Despre alesul inimii sale se știe că a mai fost căsătorit de două ori.

Prima soție a fost Arina, fotomodel apreciat în România. Căsnicia lor n-a rezistat mult. Cei doi au împreună un copil. A doua soție a lui Iuruc a fost Liana. S-au căsătorit în doamna anului 2018 și au divorțat cu doar câteva luni înainte de confirmarea relației cu Simona.

13 ani între Simona Halep și Toni Iuruc

Simona Halep are 29 de ani, iar Toni 42. La revenirea în țară, după eliminarea de la US Open 2021, Simo a confirmat anunțul lansat inițial de Ilie Năstare: „Domnul Năstase m-a dat de gol. Da, ne vom căsători săptămâna viitoare, e un eveniment frumos, am emoţii. Emoţiile sunt diferite de cele de la un Grand Slam, e partea personală.”

„M-am dat de gol cu nunta ei, că m-a întrebat o reporteriță ce fac pe 15. Nu pot să-i dau eu sfaturi Simonei de căsătorie. Sper să țină căsătoria ei mai mult decât au ținut ale mele!”, a spus Năstase, care a fost căsătorit de cinci ori: cu Dominique Grazia (1972), Alexandra King (1984), Amalia Teodorescu (2004), Brigitte Sfăt (2013) și Ioana Simion (2020).

Altfel, primul lider ATP s-a referit și la problemele fizice ale Simonei: „Acum, depinde cât de repede se recuperează Simona, că accidentarea nu mai e la glezne, se duce în sus spre mușchi. E periculos… Cât trebuie să stea, atâta să stea. Dacă trebuie să stea 6 luni, atâta să stea, pentru că tenisul nu-l uiți oricum.”