Acestea sunt: Mihaela Buzărnescu, Monica Niculescu, Jaqueline Cristian, Irina Bara, Elena Gabriela Ruse, Laura Ioana Paar şi Gabriela Talabă.

Buzărnescu (32 ani, 127 WTA) este a cincea favorită a tabloului preliminar şi va juca în primul tur cu britanica Harriet Dart (24 ani, 150 WTA). Singura lor confruntare s-a încheiat cu victoria britanicei, în 2016, la Saguenay (Canada), cu 6-2, 4-6, 6-1, în primul tur.

Niculescu (32 ani, 141 WTA), cap de serie numărul 14, o va înfrunta pe japoneza Chihiro Muramatsu (22 ani, 208 WTA).

Bara (25 ani, 163 WTA) va juca în prima rundă contra croatei Tereza Mrdeza (29 ani, 242 WTA). Mrdeza are 4-2 în meciurile directe, câştigând ultimul duel, în februarie, la Cairo, în optimi, cu 6-4, 6-4.

Jaqueline Cristian (22 ani, 166 WTA) va primi replica slovacei Jana Cepelova (27 ani, 176 WTA) în primul tur.

Ruse (22 ani, 178 WTA) o va întâlni în primul tur pe rusoaica Victoria Kan (25 ani, 221 WTA).

Laura Paar (32 ani, 199 WTA) o va avea ca adversară în primul tur pe franţuzoaica Margot Yerolymos (23 ani, 310 WTA).

Talabă (25 ani, 240 WTA) va juca în primul tur contra danezei Clara Tauson (17 ani, 196 WTA).

Cinci românce au intrat direct pe tabloul principal, Simona Halep (cap de serie numărul 1), Patricia Ţig, Irina Begu, Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan.

Simona Halep: „E doar un turneu”

Halep nu îşi pune presiune pe ea înainte de Roland Garros, Grand Slam pe care l-a câştigat deja şi la care a mai jucat finala în alte două rânduri:

„Este doar un alt turneu, nu o să pun presiune pe mine. Am jucat foarte bine în acest an, am deja trei titluri. Am jucat atât de mult pe zgură încât sunt foarte încrezătoare. Sunt foarte fericită că pot juca încă un turneu de Grand Slam în acest an. Nu îmi voi bate capul cu vremea sau alte lucruri de acest gen, încerc doar să fiu fericită, să iau lucrurile pozitive din acest turneu şi să merg acolo zâmbitoare”, a spus Halep la conferinţa de presă, potrivit agerpres.ro