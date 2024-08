Pericolul verilor românești. Chef Adi Hădean, grav bolnav din cauza pepenilor

România. Renumitul bucătar Adi Hădean s-a confruntat vreme de mai bine de 30 de zile cu probleme digestive din cauza consumului de pepeni contaminați cu nitrați

Juratul de la Masterchef a susținut că timp de o lună a avut probleme digestive din cauza celui mai popular fruct al verii: pepenele roșu. Mai exact, din nitraților din lubenițe. Adi Hădean a avertizat pe rețelele de socializare că mare parte din pepeni sunt compromiși din cauza conținutului mare de nitrați.

Celebrul bucătar a simțit pe pielea lui ce presupune consumul fructelor contaminate cu substanțele respective. Problemele acestuia au încetat la o săptămână după ce a încetat să mai consume pepeni.

„Plecând de la impresia că anul ăsta pepenii românești s-au dus dracului (Doamne iartă-mă), impresie solidificată de faptul că am fost afectat digestiv mai bine de o lună de zile, și nu ușor, afectare care a încetat la o săptămână după ce am scos lubenița din meniu, am început să mă uit în stânga și-n dreapta, să văz dacă-s singurul în situația asta”, a scris Adi Hădean pe Facebook.