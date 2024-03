Social Planta care întărește imunitatea. Te scapă de răceala într-un timp record







Planta care îți întărește imunitatea. Onco-nutriționistul Marius Văduva a declarat că mulți oameni au imunitatea scăzută din cauza oboselii și a stresului, dar că există o plantă care îi poate ajuta. El a spus că și vitamina C este antioxidant important.

Vitamina C are o mulțime de beneficii pentru sănătate

„Eu nu am găsit până acum mai mult de un român la 1000 de persoane care are vitamina C în organism suficientă. Este cel mai important antioxidant, pe lângă glutation, pentru corpul uman.Vitamina C dispare prima când avem nitrați în legume și fructe. Și cum antioxidanții sunt mâncați de acești nitrați, noi nu mai avem vitamina C în corp. Este mai rău decât la vitamina D, pentru că acolo lumea se mai îngrijește, dar aceasta chiar lipsește”, a mai spus onco-nutriționistul în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudului de la Antena 3 CNN.

Ne scapă de răceală

El le-a recomandat celor cu imunitate scăzută să ia Vitamina D, zinc și măcar 1 gram, 1.5 grame zilnic de vitamina C. Acesta a declarat că vitaminele ne ajută să ne simțim mai bine și ne scapă de răceală.

„Cel mai important lucru din corp, și cred că doar unul din 100 de oameni, în cel mai bun caz, ar avea cât de cât, este zincul. Pentru imunitate aș recomanda binecunoscuta vitamina D, și aș spune oricărei persoane de peste 16-18 ani să ia 5000 UI pe zi de vitamina D. Dar pe lângă asta, aceste persoane adulte ar trebui să ia 50 mg de zinc permanent. Vitamina D, zincul și măcar 1 gram, 1.5 grame zilnic de vitamina C. Acestea trei îți asigură o reparare, pentru că nu este o supraimunitate, doar un deficit pe care începi să îl completezi”, a mai explicat el.

Planta care ne întărește imunitatea

Onco-nutriționistul a spus că și planta de echinaceea are o mulțime de beneficii pentru sănătate și ne scapă de boli. El a declarat că adulții pot lua un gram de pe zi timp de trei luni de zile pentru a avea rezultate. Această plantă este bună și pentru copii.

„O plantă fantastic de bună, chiar excepțională, este, consumată sub orice formă, planta de echinaceea. Este cea care ne ridică, la nivel de celule albe, foarte rapid. Un om care vrea să își ridice imunitatea, să consume sub orice formă planta de echinaceea.

Pentru copii există siropuri, există pe piață o grămadă. Pentru adulți prefer să ia un gram, un gram și jumătate pe zi, sunt pastile de 500 g de echinaceea și merită să iei câte un gram de pe zi timp de trei luni de zile. Nu veți avea niciun fel de probleme”, a mai spus onco-nutriționistul Marius Văduva