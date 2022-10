Cum ne scapă de răceală vitamina C. Ce spun noile studii

Beneficiile Vitaminei C

Teoria conform căreiavitamina C ne protejează împotriva răcerilor sezoniere este relativ nouă, câștigătorul premiului Nobel, Linus Pauling, popularizând-o la începutul anilor ’70. În același timp, nu avea nicio dovadă concretă care să-și susțină afirmația. În următoarele decenii, mulți oameni de știință au încercat să determine efectul exact al vitaminei C asupra răcelilor obișnuite, dar constatările lor au fost în mare parte dezamăgitoare.

„Vitamina C este o vitamină necesară pentru producerea de colagen în piele”, spune dr. Ioannis Liakas, medic și director medical la Vie Aesthetics. „Colagenul este cea mai abundentă proteină la mamifere, menținând pielea și diferitele țesuturi din corpul nostru dur, dar flexibil. În general, o deficiență de vitamina C este legată de un sistem imunitar slăbit și de o creștere a riscului de infecții.” Acidul ascorbic ajută la producerea de hormoni, metabolismul energetic, neutralizarea radicalilor liberi și absorbția fierului în tractul digestiv.

Când vine vorba de efectul vitaminei C asupra răcelii, studiile tind să producă rezultate mixte. Potrivit unei recenzii din jurnalul Frontiers in Immunology, în prezent nu există recomandări clinice care să sprijine utilizarea suplimentelor cu doze mari de vitamina C pentru a scădea riscul de infecții respiratorii. Cu toate acestea, această practică poate fi recomandată pentru anumite grupuri (cum ar fi sportivii sau militarii) și pentru persoanele care prezintă semne de deficiență de vitamina C.

Suplimentarea cu vitamina C poate fi recomandată și celor cu risc crescut de infecție severă, deoarece poate ajuta la reducerea inflamației. „A obține suficient acid ascorbic în timpul unei infecții este o idee grozavă”, spune dr. Liakas. „Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că vitamina C te poate împiedica să răcești în lunile de iarnă. Nu există suficiente dovezi care să arate că vitamina C este un tratament preventiv eficient pentru răceală. În schimb, știm că o deficiență severă poate îngreuna organismul să lupte împotriva infecțiilor.”

În același timp, oamenii de știință susțin că majoritatea recomandărilor se bazează pe studii extrem de părtinitoare de la sfârșitul anilor ’70. Ei susțin că articolele de la JAMA și American Journal of Medicine au respins dovezile conform cărora vitamina C este eficientă împotriva răcelii și că poziția lor a contribuit la formarea acestui discurs în anii următori.

Recomandările medicilor

Doza zilnică recomandată pentru vitamina C depinde de mai mulți factori, inclusiv vârsta și sexul. Potrivit NIH, femeile ar trebui să ia 75 mg de vitamina C pe zi, în timp ce bărbații au nevoie de 90 mg. Femeile însărcinate și care alăptează ar trebui să își mărească aportul de vitamina C. În funcție de vârsta lor, pot avea nevoie între 80 mg și 120 mg pe zi.

Vitamina C este solubilă în apă, ceea ce înseamnă că nu este stocată de organism și este filtrată prin urină. Cu toate acestea, dozele mari de vitamina C pot produce efecte secundare nedorite, potrivit Live Science.