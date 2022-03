Gică Hagi, mesaj pentru Simona Halep înaintea semifinalei de foc de la Indian Wells. Regele a dezvăluit secretele Simonei

Gică Hagi a anunțat că îi ține pumnii Simonei Halep (locul 26 WTA) în meciul de foc din semifinalele turneului de la Indian Wells și speră ca ea să ajungă în finală. Românca joacă sâmbătă dimineață, de la ora 3.00 cu poloneza Iga Swiatek, clasată pe locul 4 în topul WTA.

„E clar că ţinem cu ea şi sperăm să învingă chiar dacă adversarul e foarte bun, dar capacitatea Simonei, experienţa ei, puterea de luptă pe care a arătat-o, întotdeauna ea e puternică şi foarte, foarte valoroasă şi experimentată acum, faţă de înainte, practic ea poate să câştige orice meci. Sperăm să se simtă bine, să fie în putere şi să câştige meciul. Să ajungă în finală”, a declarat Gică Hagi într-o conferință de presă.

Meci extrem de dificil

Iga Swiatek este una dintre cele mai în formă jucătoare ale momentului și una dintre principalele favorite la câștigarea turneului. Cele două jucătoare s-au mai duelat de trei ori pe terenul de tenis. Halep a câștigat două dintre meciuri, dar recunoaște că disputa din semifinale nu va fi una ușoară.

„Ea joacă cel mai bun tenis din viaţa ei şi este în cel mai bun moment al carierei, aşa că mă aştept la un meci cu adevărat dificil, dar sunt aici, în semifinale, mă mulţumesc cu asta şi voi da tot ce am mai bun în acest meci”, a declarat Simona Halep.

Parcurs perfect pentru Halep

Halep a avut un parcurs excelent până acum la Indian Wells și arată cea mai bună formă a ei din ultima perioadă. În sferturi a invins-o fără drept de apel pe Petra Martici, în două seturi, scor 6-1, 6-1, într-un meci care a durat doar 53 de minute.

„A fost un meci excelent, simt că am jucat cel mai bun tenis de până acum în acest an și mă simt foarte fericită, fiindcă știam că va fi un meci greu contra ei. În 2018 a fost un meci mult mai lung și mult mai dificil, dar azi m-am simțit excelent. Am fost într-o misiune, m-am concentrat exact la ce am de făcut și am făcut-o destul de bine”, a afirmat Simona Halep la finalul partidei.