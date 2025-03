Monden Povestea de dragoste a unei artiste din România: Dumnezeu ne-a unit







Matilda Pascal Cojocărița este o interpretă a muzicii populare românești cu o carieră impresionantă de peste patru decenii. De asemenea, trăiește o poveste de dragoste de mai bine de 30 de ani alături de al doilea soț, violonistul Ștefan Cigu.

Matilda Pascal Cojocărița, despre cum a fost cucerită de al doilea soț

Din prima căsătorie, cântăreața de muzică populară are un fiu, pe Alin Pascal, iar soțul ei, Ștefan Cigu, are o fiică și un băiat dintr-o căsnicie anterioară. Matilda Pascal Cojocărița a fost căsătorită anterior cu jucătorul de rugby Ioan Cojocărița, de care a divorțat după 13 ani de mariaj.

Artista a fost întrebată cum l-a cunoscut pe Ștefan Cigu: „Pe Fănică l-am întâlnit după ce am luat „Floarea din grădină ca instrumentist. Am fost invitată în recital la una dintre etapele „Florii din grădină a altor concurenți. El a venit acolo cu un grup tradițional de la Bistrița să acompanieze un concurent, care se numește Vaida. Atunci ne-am văzut pentru prima dată, dar nu am schimbat niciun cuvânt”.

Ștefan Cigu plecat peste Ocean cu familia, dar s-a trezit fără nevastă

Matilda Pascal Cojocărița a mai povestit că datorită turneelor pe care le-au făcut împreună s-au cunoscut și mai bine, dar la un moment dat el a plecat peste Ocean.

„Eu așa l-am cunoscut mai bine pe Fane atunci, ca dirijor, și am rămas într-o relație frumoasă cu familia (...). El a plecat în America alături de familie. Înainte ca el să plece peste Ocean, făceam niște spectacole foarte frumoase împreună.

Făcând aceste turnee, am început să îl cunosc mai bine pe Fane, după cum vă spuneam mai devreme. Eram eu, Nicolae Furdui Iancu, regretatul Drăgan Muntean, artiști din toate zonele țării, după cum ziceam. Ne-am cunoscut mai bine familiile. Între timp, în căsnicia lui s-a întâmplat lovitura (n. r. soția a plecat de acasă), în căsnicia mea nu mergeau bine lucrurile…”, a mărturisit artista.

Matilda Pascal Cojocărița: Dumnezeu ne-a unit

Matilda Pascal Cojocărița a vorbit despre necazurile care au urmat, despre geloziile foștilor parteneri de viață, dar și cum au ajuns să formeze un cuplu.

„Da. Dumnezeu ne-a unit. Cunoscându-ne ca și caractere, s-a înfiripat această iubire între noi doi. Fane oricum a fost condamnat pe nedrept. Între noi nu era decât o prietenie frumoasă până în acel moment. La un moment dat, au început să existe gelozii din partea partenerilor noștri, deși noi eram doar prieteni și colegi.

Țin să subliniez acest aspect. Mai târziu, dacă am văzut că așa stau lucrurile și suntem condamnați, am zis: „Hai să vedem dacă ne și potrivim!. Și ne-am potrivit”, a mai povestit artista în interviul acordat pentru revista viva.ro.