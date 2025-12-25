Social

Vera Alentova, starul filmului sovietic recompensat cu Oscar, a murit la 83 de ani

Vera Alentova, starul filmului sovietic recompensat cu Oscar, a murit la 83 de ani
Vera Alentova, celebra actriță sovietică cunoscută pentru rolul său din filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, distins cu premiul Oscar, a decedat la vârsta de 83 de ani, a anunțat joi Teatrul Pușkin, potrivit agenției EFE.

A încetat din viață Vera Alentova, actrița emblematică a teatrului și cinematografiei sovietice

Celbra actriță sovietică Vera Alentova a murit la vârsta de 83 de ani, a anunțat joi Teatrul Pușkin din Moscova, unde a activat timp de șase decenii. „Durerea noastră este nemărginită”, se arată în comunicatul instituției.

Actrița a apărut în numeroase filme artistice, însă rolul care i-a adus celebritatea a fost cel din „Moscova nu crede în lacrimi”, peliculă recompensată cu premiul Oscar în 1981.

O carieră cinematografică de peste jumătate de secol

Filmul „Moscova nu crede în lacrimi” a fost al treilea lungmetraj sovietic care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Performanța Verăi Alentova în acest rol a rămas emblematică pentru cinematografia sovietică în toți acești ani.

Pensii de fost magistrat și senator. Ce bani avea în conturi Rodica Stănoiu
Pensii de fost magistrat și senator. Ce bani avea în conturi Rodica Stănoiu
De ce a fost amânată pronunţarea sentinţei în dosarul finului de cununie al lui Vladimir Plahotniuc. Video
De ce a fost amânată pronunţarea sentinţei în dosarul finului de cununie al lui Vladimir Plahotniuc. Video
Oscar

Oscar. Sursa foto iStock

Născută în 1942, actrița și-a făcut debutul în film în anul 1965, cu pelicula „Flying Days”. De-a lungul carierei sale,  actrița Vera Alentova a jucat în aproximativ 30 de filme, consolidându-și statutul de figură marcantă atât pe marele ecran sovietic, cât și în teatrul din Moscova.

Ultimii ani de viață ai actriței Vera Alentova

În ultimii ani, Vera Alentova s-a concentrat pe actorie în seriale de televiziune, continuând să apară pe ecrane după decenii de carieră cinematografică. Totodată, actrița și-a împărtășit experiența printr-o autobiografie și a predat cursuri de actorie, contribuind la formarea noii generații de actori și menținându-și activitatea artistică până aproape de finalul vieții.

Viața personală a Verăi Alentova a fost afectată puternic în urmă cu patru ani, odată cu moartea soțului său, regizorul Vladimir Menșov, din cauza coronavirusului. Această pierdere a reprezentat un moment dureros și marcant în ultimii ani de viață ai actriței.

 

