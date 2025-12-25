Vera Alentova, starul filmului sovietic recompensat cu Oscar, a murit la 83 de ani

Vera Alentova, celebra actriță sovietică cunoscută pentru rolul său din filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, distins cu premiul Oscar, a decedat la vârsta de 83 de ani, a anunțat joi Teatrul Pușkin, potrivit agenției EFE.

Celbra actriță sovietică Vera Alentova a murit la vârsta de 83 de ani, a anunțat joi Teatrul Pușkin din Moscova, unde a activat timp de șase decenii. „Durerea noastră este nemărginită”, se arată în comunicatul instituției.

Actrița a apărut în numeroase filme artistice, însă rolul care i-a adus celebritatea a fost cel din „Moscova nu crede în lacrimi”, peliculă recompensată cu premiul Oscar în 1981.

Filmul „Moscova nu crede în lacrimi” a fost al treilea lungmetraj sovietic care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Performanța Verăi Alentova în acest rol a rămas emblematică pentru cinematografia sovietică în toți acești ani.

Născută în 1942, actrița și-a făcut debutul în film în anul 1965, cu pelicula „Flying Days”. De-a lungul carierei sale, actrița Vera Alentova a jucat în aproximativ 30 de filme, consolidându-și statutul de figură marcantă atât pe marele ecran sovietic, cât și în teatrul din Moscova.

În ultimii ani, Vera Alentova s-a concentrat pe actorie în seriale de televiziune, continuând să apară pe ecrane după decenii de carieră cinematografică. Totodată, actrița și-a împărtășit experiența printr-o autobiografie și a predat cursuri de actorie, contribuind la formarea noii generații de actori și menținându-și activitatea artistică până aproape de finalul vieții.

Viața personală a Verăi Alentova a fost afectată puternic în urmă cu patru ani, odată cu moartea soțului său, regizorul Vladimir Menșov, din cauza coronavirusului. Această pierdere a reprezentat un moment dureros și marcant în ultimii ani de viață ai actriței.